元「BOYS AND MEN」で俳優の水野勝（35）が7日までに自身の公式サイトなどを更新し、株式会社ケイパークとの業務提携を発表した。

「業務提携に関するお知らせ」として「このたび株式会社 START IT AGAIN エンターテインメントは、所属俳優 水野勝のマネジメント業務において、株式会社ケイパークと業務提携を締結いたしました。本提携を通じて、両社の強みを活かしながら、水野勝の活動の幅をさらに広げ、より良い作品や機会を創出していくことを目指してまいります。今後とも、水野勝への変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と報告した。

水野も「いつも応援して下さる皆様へ」と記し、「改めて2026年、明けましておめでとうございます。いつも温かいお言葉をかけていただき心から感謝申し上げます」と新年のあいさつ。「この度、水野勝は株式会社ケイパークと業務提携をさせていただくことになりました」と報告した。

そのうえで「午年である2026年は、年男です。大好きな俳優という仕事はもちろんラジオ、バラエティ、司会など沢山の事に挑戦しながら思い切り走りたいと思います」と意気込み。「また、この仕事のルーツでもある地元名古屋にも還元できることはこれからも全力で取り組んでいきたいです。今後とも宜しくお願い致します」と記した。

水野は東海地方出身・在住のメンバーで結成された男性グループ「BOYS AND MEN」の元リーダー。グループ活動中から、俳優としてさまざまな作品に出演する中、2022年5月31日付でグループを卒業。事務所も退所し、個人事務所「START IT AGAIN エンターテインメント」で活動を続けていた。