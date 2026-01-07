【MG 1/100 キュベレイダムド（再販）】 2026年1月7日11時より予約開始 2026年4月 発送予定 価格：5,940円 【MG 1/100 ケンプファー・シュヴェーア（再販）】 2026年1月7日11時より予約開始 2026年4月 発送予定 価格：6,710円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 キュベレイダムド」と「MG 1/100 ケンプファー・シュヴェーア」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年1月7日11時より予約受付を開始する。

MG 1/100 キュベレイダムド（再販）

本商品は「ガンダムビルドダイバーズ」公式外伝「ガンダムビルドダイバーズ GIMM＆BALL's World challenge」に登場するキュベレイのカスタマイズガンプラ「キュベレイダムド」をMGフォーマットでプラモデル化したもの。

特徴的なシルエットや、頭部や腕部など、ディテールアップされた外装を新規造形で再現している。また、胴体部や脚部の新規パーツにより、より禍々しいシルエットを表現している。

マニピュレーターも新規造形パーツが採用され、5本の指の指元のボールジョイントにより、手の開閉可動を実現。

主力武装のファンネル10機はファンネルポッドに装備することができる。クリアピンクのビームエフェクトが付属し、ビーム・サーベルは差し替え式で両腕に装着できる。

MG 1/100 ケンプファー・シュヴェーア（再販）

本商品は「ガンダムビルドダイバーズ」公式外伝「ガンダムビルドダイバーズ Genius Head Line」に登場する謎のソロダイバー「黒曜」のガンプラ、「ケンプファー・シュヴェーア」をMGフォーマットでプラモデル化したもの。

ケンプファーをベースに追加装甲を加えたシルエットが再現され、ボリュームのある頭頂部パーツとアンテナやエッジの効いた外観、姿勢制御用スタビライザーの追加などが施されている。

ショットガンやジャイアント・バズなど、ケンプファーの代表的な武装の他に、新規の握り拳パーツが付属する。

(C)創通・サンライズ