共通する「2文字のひらがな」を当てる言葉パズルに挑戦！日常でよく使う言葉の中に隠れた共通点を見つけ出せるでしょうか？頭の体操として、ぜひ1分以内の全問正解を目指してみてください。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□おう
せい□□
□□とる
□□こ

正解：たい

正解は「たい」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「たい」を入れると、次のようになります。

たいおう（対応）
せいたい（生態・整体・正体）
たいとる（タイトル）
たいこ（太鼓）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、ビジネスや日常生活で欠かせない「対応」から、力強い音色を連想させる「太鼓」まで、バラエティー豊かな言葉が並びました。特に「せいたい」という言葉は、生き物の暮らしを表す「生態」、体のバランスを整える「整体」、隠されていた真実を指す「正体」など、漢字の組み合わせ次第でガラリと意味が変わるのが面白いポイントです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)