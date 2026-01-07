【ひらがなクイズ】空欄を埋めて4つの言葉を作ろう！ 頭の体操、1分間でできますか？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。
□□おう
せい□□
□□とる
□□こ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たい」を入れると、次のようになります。
たいおう（対応）
せいたい（生態・整体・正体）
たいとる（タイトル）
たいこ（太鼓）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、ビジネスや日常生活で欠かせない「対応」から、力強い音色を連想させる「太鼓」まで、バラエティー豊かな言葉が並びました。特に「せいたい」という言葉は、生き物の暮らしを表す「生態」、体のバランスを整える「整体」、隠されていた真実を指す「正体」など、漢字の組み合わせ次第でガラリと意味が変わるのが面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
