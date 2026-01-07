「めちゃくちゃ若返りされてる」今井翼、5キロ減のイケメンショット公開「凄いじゃん！」「素晴らしい」
「めちゃくちゃ若返りされてる」今井翼、5キロ減のイケメンショット公開「凄いじゃん！」「素晴らしい」
タレントの今井翼さんは1月6日、自身のInstagramを更新。イケメンな姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】今井翼が5キロ痩せた姿
「お顔がスッキリとしまってるね」「トレーニング始め」と書き出した今井さん。投稿には自撮りショットを1枚載せています。親指を立てたポーズを撮り、今井さんはカメラ目線です。「久しぶりにインボディーを計ったら約３ヶ月で5キロ減」と報告している通り、今井さんのフェイスラインはスリムな印象です。
コメントでは、「すごーい」「やれば出来る今井さん、3ヶ月で5キロは素晴らしいですね」「スマートに、引き締まった感じです。継続は美しい、健康な身体をつくりますね、素晴らしいです」「ストイックで尊敬です」「めちゃくちゃ若返りされてる」「お顔がスッキリとしまってるね」「やれば出来る子 凄いじゃん！！！！！」と、絶賛の声が続出しました。
「ヤバイ位にカッコイイ」普段からジム通いを続けている今井さん。2025年12月26日の投稿では、自身の鍛えられた上半身を公開していました。ファンからは「上腕二頭筋が素敵よ！！」「ヤバイ位にカッコイイ」と称賛の声が上がっています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト