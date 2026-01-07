東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6738　高値0.6742　安値0.6703

0.6791　ハイブレイク
0.6767　抵抗2
0.6752　抵抗1
0.6728　ピボット
0.6713　支持1
0.6689　支持2
0.6674　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5785　高値0.5810　安値0.5769

0.5848　ハイブレイク
0.5829　抵抗2
0.5807　抵抗1
0.5788　ピボット
0.5766　支持1
0.5747　支持2
0.5725　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3815　高値1.3817　安値1.3752

1.3902　ハイブレイク
1.3860　抵抗2
1.3837　抵抗1
1.3795　ピボット
1.3772　支持1
1.3730　支持2
1.3707　ローブレイク