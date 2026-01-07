東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6738 高値0.6742 安値0.6703
0.6791 ハイブレイク
0.6767 抵抗2
0.6752 抵抗1
0.6728 ピボット
0.6713 支持1
0.6689 支持2
0.6674 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5785 高値0.5810 安値0.5769
0.5848 ハイブレイク
0.5829 抵抗2
0.5807 抵抗1
0.5788 ピボット
0.5766 支持1
0.5747 支持2
0.5725 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3815 高値1.3817 安値1.3752
1.3902 ハイブレイク
1.3860 抵抗2
1.3837 抵抗1
1.3795 ピボット
1.3772 支持1
1.3730 支持2
1.3707 ローブレイク
