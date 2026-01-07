今回は、ワガママな義母がマナーの悪さで叱られ、スカッとしたエピソードを紹介します。

いちご狩りで、やりたい放題な義母に…

「義理の両親といちご狩りのバスツアーに行ったんですが、そこでの義母の言動があまりにひどかったんです。

義母はいちご狩り会場でいちごを大量に取って、先の方しか食べないでポイっと捨てていました。しかも、決められた数よりずっと多い数で……。さらに、入ってはいけない場所に勝手に入るなど、やりたい放題でした。

そんな義母の姿を見ていた農家の方も、さすがに我慢できなくなったようで、農家の方に、『マナー違反にもほどがある！』『あんたは子ども以下だ！』などと叱られていました。

義母は逆ギレしていましたが、農家の方が怒るのはもっともです。注意してくれてスカッとしました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年4月）

▽ 農家の方が注意するなんて、義母の言動はよっぽどひどかったんでしょうね。ちなみに夫や義父も近くにいたそうですが、義母に何も言わなかったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。