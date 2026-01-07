６日の米株式市場の概況 ＮＹダウ４８４ドル高、最高値を連日更新 ６日の米株式市場の概況 ＮＹダウ４８４ドル高、最高値を連日更新

６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４８４．９０ドル高の４万９４６２．０８ドルと３日続伸し、連日で最高値を更新した。ＡＩ需要を巡る強気な見方から半導体関連株が上昇した。景気敏感株に加えて医薬品などディフェンシブ関連にも買いが入った。Ｓ＆Ｐ５００指数も最高値を更新した。



セールスフォース＜CRM＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞、ＩＢＭ＜IBM＞が買われ、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞がしっかり。ウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞やディア＆カンパニー＜DE＞が株価水準を切り上げ、ヘクラ・マイニング＜HL＞やファースト・マジェスティック・シルバー＜AG＞が高い。一方、シェブロン＜CVX＞が売られ、アメリカン・インターナショナル・グループ＜AIG＞が急落。ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル＜JCI＞やモディーン・マニュファクチャリング＜MOD＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は１５１．３５ポイント高の２万３５４７．１７と続伸した。アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞やマイクロソフト＜MSFT＞が堅調。マイクロン・テクノロジー＜MU＞とサンディスク＜SNDK＞、ラム・リサーチ＜LRCX＞が値を飛ばし、ウエスタン・デジタル＜WDC＞やモデルナ＜MRNA＞、ワンストリーム＜OS＞が急伸した。半面、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞とテスラ＜TSLA＞が売られ、アップル＜AAPL＞やマイクロストラテジー＜MSTR＞が軟調。エヌビディア＜NVDA＞が小安い。



出所：MINKABU PRESS