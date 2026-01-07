・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５７．１３ドル（－１．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４４９６．１ドル（＋４４．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８０５３．０セント（＋４３６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１０．５０セント（－２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４４．００セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４２．００セント（－５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．０７（－０．６５）

出所：MINKABU PRESS