６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５７．１３ドル（－１．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４９６．１ドル（＋４４．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８０５３．０セント（＋４３６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１０．５０セント（－２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．００セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．００セント（－５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．０７（－０．６５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５７．１３ドル（－１．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４９６．１ドル（＋４４．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８０５３．０セント（＋４３６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１０．５０セント（－２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．００セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．００セント（－５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．０７（－０．６５）
出所：MINKABU PRESS