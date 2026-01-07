7日（水）は、日本海側は下り坂で、夜は荒れた天気になりそうです。

＜7日（水）の天気＞

南海上の低気圧や湿った空気の影響で、関東沿岸や九州南部の一部で雨が降っています。関東では朝のうち雪の混じるところがあるかもしれません。そのほかの太平洋側も午前中は雲が広がりやすくなりますが、午後は広く日差しが届く見込みです。一方、日本海からは別の低気圧が発達しながら近づき、夜遅くにかけて北海道付近を通過する見込みです。午後は日本海側で天気が下り坂となるでしょう。北日本や北陸は昼過ぎから、山陰も夕方以降、雨や雪が降り出す見込みです。夜は雨や雪の降り方が強まり、横殴りに降るところもありそうです。特に北海道北部では暴風が吹いて、見通しが悪化するおそれがあります。

＜予想最高気温（前日差）＞

低気圧に向かう南風の影響で、日本海側では前日より大幅に高くなる見込みです。関東は日差しが少ないこともあり、昼間もひとケタの寒さになるでしょう。

札幌 2℃（＋5）

仙台 8℃（＋4）

新潟 9℃（＋4）

東京 8℃（-3）

名古屋 10℃（＋1）

大阪 11℃（±0）

鳥取 11℃（＋6）

高知 15℃（＋2）

福岡 12℃（±0）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

山陰では断続的に雪が降る見込みです。そのほかは晴れる日が多いですが、8日（木）は気温が急降下して、日差しがあっても真冬の寒さになるでしょう。沖縄は9日（金）にかけて雲が多く、気温が平年より大幅に低い状態が続きそうです。

■札幌〜名古屋8日（木）は冬型の気圧配置となり、日本海側でふぶきになる見込みです。その後も断続的に雪が強まり、3連休も荒れた天気になるおそれがあります。太平洋側は3連休も日差しが届きますが、連休後半は北風が冷たく、厳しい寒さになりそうです。