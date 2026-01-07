【天気】太平洋側は午後に広く日差し届く 日本海側は下り坂
7日（水）は、日本海側は下り坂で、夜は荒れた天気になりそうです。
＜7日（水）の天気＞
南海上の低気圧や湿った空気の影響で、関東沿岸や九州南部の一部で雨が降っています。関東では朝のうち雪の混じるところがあるかもしれません。そのほかの太平洋側も午前中は雲が広がりやすくなりますが、午後は広く日差しが届く見込みです。一方、日本海からは別の低気圧が発達しながら近づき、夜遅くにかけて北海道付近を通過する見込みです。午後は日本海側で天気が下り坂となるでしょう。北日本や北陸は昼過ぎから、山陰も夕方以降、雨や雪が降り出す見込みです。夜は雨や雪の降り方が強まり、横殴りに降るところもありそうです。特に北海道北部では暴風が吹いて、見通しが悪化するおそれがあります。
＜予想最高気温（前日差）＞
低気圧に向かう南風の影響で、日本海側では前日より大幅に高くなる見込みです。関東は日差しが少ないこともあり、昼間もひとケタの寒さになるでしょう。
札幌 2℃（＋5）
仙台 8℃（＋4）
新潟 9℃（＋4）
東京 8℃（-3）
名古屋 10℃（＋1）
大阪 11℃（±0）
鳥取 11℃（＋6）
高知 15℃（＋2）
福岡 12℃（±0）
＜週間予報＞
■大阪〜那覇
山陰では断続的に雪が降る見込みです。そのほかは晴れる日が多いですが、8日（木）は気温が急降下して、日差しがあっても真冬の寒さになるでしょう。沖縄は9日（金）にかけて雲が多く、気温が平年より大幅に低い状態が続きそうです。
8日（木）は冬型の気圧配置となり、日本海側でふぶきになる見込みです。その後も断続的に雪が強まり、3連休も荒れた天気になるおそれがあります。太平洋側は3連休も日差しが届きますが、連休後半は北風が冷たく、厳しい寒さになりそうです。