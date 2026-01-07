連載「Athlete Life in Japan」――第5回Bリーグ横浜BCキーファー・ラベナ【後編】

いまやプロスポーツで当たり前の存在になった外国籍選手や指導者たち。しかし、競技以外にスポットライトが当たることは多くない。母国を離れて日本という異国で適応に励みながら、どんな日々を送っているのか。「THE ANSWER」は、連載「Athlete Life in Japan」で様々な声を取り上げる。第5回はバスケットボールBリーグの横浜ビー・コルセアーズ（横浜BC）に所属するキーファー・ラベナ。フィリピン代表で主将も務め、来日5季目になる32歳が「ホーム」と呼ぶ日本での生活について語った。（全2回の後編）（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

昨年6月のマニラ。白いタキシードを着たラベナは、妻ダイアナさんと豪華な結婚式を挙げた。あれから半年。来日5季目の32歳は、まだ日本で一人暮らしを続けている。ダイアナさんがパイロットを目指し、フィリピンの航空学校に通っているためだ。

「卒業後に彼女がこっちに来られたらいいなと思っているよ。そのためにも、僕がここでもっと長くプレーできるようにしないと。横浜にもっと長くいられたら完璧だよ」

NBA経験者も含め、世界中から実力者が集まるようになったBリーグ。ラベナが入っているアジア特別枠も、今季からレバノンが加わって全14の国と地域に対象が拡大した。フィリピン代表で主将を務めたラベナといえど、安泰ではない。「もう若くないからしっかりキャリア設計をしないと」。危機感はある。だが同時に、選手として成長できる競争の激化は大歓迎だ。

2021-22シーズンに滋賀レイクスターズ入りし、B2降格とB1復帰を経験。2024-25シーズンから横浜BCに移籍した。異国での生活も5年目に突入。1年の大半を日本で過ごすこともあり、「フィリピンよりも日本のほうがホームだと感じる」ほどに馴染んでいる。それでも来日当初は戸惑うことがあった。

「最初の数年で一番大変だったのは運転だね。フィリピンでは車線が日本と反対だから、それに慣れるのに苦戦したよ。当時いた滋賀は車があまり多くなくて、練習しやすかったのは幸いだった。日本の公共交通機関は最高だから、大阪や京都で運転する必要はなかったし、車の多い横浜に来る頃には、もう適応できていた。でも、それが僕にとって最も適応に苦労したことだね」

日本で驚いたファンの情熱「どれだけ時間を捧げてくれているか」

逆に言えば、それ以外に生活面で特段困った経験はない。「5年も経てばここでの生活に完全に適応できたと思うし、今のところとても気に入っているよ」。カツ丼や寿司といった日本食も大好物。「世界でも一番好きな料理の1つ。ここで食事に困ることはないね」。母国の味が恋しくなれば、本格的なフィリピン料理店もある。アジアンマーケットで食材を買い、自炊もしている。

旅行が趣味で世界各地を旅してきたラベナだが、日本のお気に入りの場所にはこれまで住んできた街を挙げた。

「横浜が本当に大好き。マニラは東京と同じようにとても忙しい街だけど、僕はそんな都会の喧騒から離れた島にいるのが好きだった。横浜は全てが完璧にミックスされている。都会に行きたければ1時間もかからずに行けるし、それと同時にとても静かで平穏なんだ」

滋賀時代は琵琶湖の近くで生活。「滋賀はもっと静かだね。水辺に近いところが故郷の住環境に似ていてとても楽しめたよ。冬を除いてね（笑）。冬は本当に寒いから。春、夏、秋は気候が最高だったから、オフの日によく水辺で音楽を聞きながらリラックスして過ごしていた。でも冬は寒すぎる。フィリピンには冬がないから」。今でも寒さは苦手。冬場は練習や試合以外はできる限り外出しないと笑う。

最後に日本で一番驚いたことを聞くと、真っ先に「ファン、ブースターのチームに対する献身」と返ってきた。「滋賀でも横浜でも、ファンは本当にチームを愛し、支え、遠征にもついてきてくれる。お気に入りのチームや選手のためにどれだけ時間を捧げてくれているか、本当に驚くばかりだし、心から尊敬しているよ」。バスケが国民的スポーツであるフィリピンにも負けない情熱を感じている。

もう一つ、コート外でも感銘を受けたことがある。「日本がいかに清潔で、ルールと規律を守る国であるか、ということだね。フィリピンから来た僕にとって、本当に大きなカルチャーショックだった」。可能なら来年も、再来年もここでプレーしたい――。Bリーグ、そして日本にはそう思わせるだけの魅力があった。



