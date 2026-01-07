連載「Athlete Life in Japan」――第5回Bリーグ横浜BCキーファー・ラベナ【前編】

いまやプロスポーツで当たり前の存在になった外国籍選手や指導者たち。しかし、競技以外にスポットライトが当たることは多くない。母国を離れて日本という異国で適応に励みながら、どんな日々を送っているのか。「THE ANSWER」は、連載「Athlete Life in Japan」で様々な声を取り上げる。第5回はバスケットボールBリーグの横浜ビー・コルセアーズ（横浜BC）に所属するキーファー・ラベナ。フィリピン代表で主将も務め、来日5季目になる32歳が日本バスケの成長、アジアから見たBリーグについて語った。（全2回の前編）（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

常夏の気温に負けないほど、フィリピンのバスケットボール人気は高い。「僕たちは常にバスケと共に生き、呼吸し、命を懸けている」。ラベナは母国のバスケ熱をこう表現する。そんな国の代表チームで主将も務めた32歳は今、Bリーグで5季目を迎えている。

フィリピンでプロデビューしたのが2017年。この年はFIBAワールドカップ（W杯）2019のアジア地区1次予選で日本代表とも対戦した。「当時は相手に比江島慎、田中大貴、アイラ・ブラウンがいて……竹内（公輔・譲次）兄弟もいたはず。宇都直輝もいたよね。まさかBリーグで彼らと定期的に対戦することになるとは想像していなかったよ」。8年前を振り返ると、思わず笑みがこぼれた。

2020年6月、先に弟のサーディがBリーグアジア特別枠の第1号として三遠ネオフェニックスと契約。その翌年、ラベナもアジア特別枠として滋賀レイクスターズに加入した。弟からの事前情報では「バスケは日本では成長中のスポーツ」。また、フィリピンのリーグと比べて倍以上の試合数があり「日程やスカウティング、世界中からコーチが来ている点などにおいてタフなリーグ」と聞いてきた。

Bリーグ行きを決意したのは、「自分の個のスキルがどれだけ通用するのか試したかった。自分自身に挑戦したかった」から。「本当にタフ。とてもフィジカルなリーグ」という印象を持ちつつ、自分を高められる環境を楽しんでいる。2季目にはB2降格も経験。それでも滋賀残留を選び、1年でのB1返り咲きに貢献した。

「自分のキャリアにおいて、チームをB1に戻す機会を得るというのは、また一つの挑戦だと感じたんだ。厳しい状況ではあったけど、結局、災い転じて福となった。B2でプレーすることで、肉体的にも精神的にも自分を高め、感情的にも成熟することができたから。結果としてB2で優勝できたし、（契約延長は）素晴らしい決断だったと思う」

アジアから見たBリーグ「尊敬の眼差しで見ている」

降格という逆境が、ラベナを選手としても人としても強くした。「厳しい状況でこそ、自分についてより多くの発見がある。キャリアを終えた時には、人として成熟し、成長していたい。あのような経験は間違いなくその助けになるよ」。滋賀での3年間で一皮むけ、2024-25シーズンからは横浜BCに移籍。NBAに次ぐ世界2位のリーグを目指すBリーグの急成長をヒシヒシと感じている。

「本当に素晴らしいよ。全てはトップから始まる。リーグを向上させよう、ワールドクラスにしよう、という意欲のあるリーダーがいれば、そこから始まるんだ。船の舵を取る人がいて、才能ある人たちがそれに続いている。日本人選手が成長し、欧州やNBA、Gリーグでも日本でプレーしたいと望む選手が増えている。年々競争レベルが上がっているからね。5年前と比べると大きな飛躍だよ」

世界基準を目指した競技能力向上とBリーグのアジア市場拡大を目的に、2020-21シーズンより設けられたアジア特別枠は、今季からレバノンも加わり、全14の国と地域に対象が拡大した。「多くの選手がBリーグを尊敬の眼差しで見ている。競争的だし、チャンスがあるし、実力が求められる」。アジア圏のバスケ選手にとって、10周年を迎えたBリーグの魅力は年々高まっているという。

欧州リーグや中国CBAに勝るとも劣らないポテンシャルを感じているラベナは、自身の立場の危機感も口にする。

「才能のレベルが非常に高いというのは、選手としては能力が試される状況だということ。懸命に努力し続けないといけないし、『ここにいれば仕事がある』なんて気を抜くことなんてできない。非常に高いレベルでパフォーマンスを発揮し続けなければいけない」

しかし、そのヒリヒリする環境こそ、バスケ選手として常に成長を目指すラベナが望むもの。「ここでもっと長くプレーできるようにしないと。横浜にもっと長くいられたら完璧さ」。そう願う背景にはもう一つの理由がある。昨年6月に結婚式を挙げた妻の存在だ。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）