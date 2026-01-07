【豊臣兄弟！】で織田信長(小栗旬)を刺客から守った丹羽兵蔵とは？史料『信長公記』に当時の記録が！

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第1回放送「二匹の猿」では、上洛した織田信長（小栗旬）に刺客が差し向けられます。

しかし家臣の丹羽兵蔵（にわ ひょうぞう）がその動きを事前に察知し、みごと事無きを得ました。

このエピソードは『信長公記』に伝えられていますが、丹羽兵蔵とは何者で、どのように刺客を察知したのでしょうか。

上洛の途上にて

渡し舟（イメージ）

丹羽兵蔵は生没年不詳、尾張国清須の那古野勝泰（なごや かつやす。弥五郎）に仕えていました。

永禄2年（1559年）2月、兵蔵は上洛した信長に合流する際、志那の渡し（滋賀県草津市）で30人ほどの一団と同船します。

一団の発するただならぬ気配を感じ取り、兵蔵は彼らを警戒。やがて船中で一団の一人から生国を訊ねられた兵蔵は、 とっさの機転で三河者だと答えました。

正直に尾張者だと答えたら「織田家の者か？」と警戒されるかも知れないと考えたのです。

隣国の三河であれば、言葉も似通っているため、生国を偽ってもバレなかったことでしょう。兵蔵は彼らに探りを入れるため、話を振りました。

「ところで、わしは尾張国を通って来たんじゃが、織田様はおっかないそうじゃのう。領民が皆怯えておったわい」

あえて信長を悪く言って、同調すれば敵意を持っているはず。果たして彼らは口々に答えます。

「いかにも。じゃが安心せえ。あやつはじきに居らんようになるわい」

これを聞いて「よもや」と感じた兵蔵は、彼らと意気投合したふりをして同行。同じ宿で隣の部屋に泊まりました。もちろん、彼らの真意を探るためです。

刺客を一笑に付す信長

信長暗殺を企む刺客たち（イメージ）

「……よいか。斎藤様のご命令どおり、京に着いたら信長めを……」

やはり彼らは美濃の斎藤義龍より命を受け、信長の暗殺を謀る刺客でした。

企みを知った兵蔵は京に着くと、刺客らの宿所を突き止めて信長に急報します。

「ようした兵蔵！」

信長は家臣の金森可重（かなもり よししげ）と蜂屋頼隆（はちや よりたか）らに命じて、何と刺客を迎えに行かせました。

「ようこそ参られた。殿がそなたらに会いたいとの仰せ。一度挨拶に参れ」

刺客たちの驚くまいことか……仕方ないので、翌日信長と対面します。

「わしを討つため、遠路ご苦労であった。そなたらの企みなど、蟷螂（とうろう。カマキリ）が斧に刃向かうようなものじゃ」

と、信長は刺客らを一笑に付すのでした。

果たして信長は刺客たちをどうしたのか、『信長公記』にはハッキリ書かれていません。皆殺しにしたのか、あるいは何か考えをもって解放したのか……どっちでしょうね。

終わりに

兵蔵の機転で難を逃れた信長。その後、兵蔵を重用したのだろうか（イメージ）

暗殺を未然に防いだ功績をもって兵蔵は恩賞を賜りますが、それ以降の様子はよくわかっていません。

また今回の暗殺未遂事件について、『織田軍記』では永禄4年（1561年）としています。

ただし『言継卿記』では永禄2年（1559年）2月に信長が第13代将軍・足利義輝に謁見している記録が残ることから、やはり上洛に伴う暗殺未遂事件は永禄2年（1559年）に発生したとみるのが自然でしょう。

果たして丹羽兵蔵に今後の出番はあるのか？注目したいと思います。

