±ºÏÂTD¡¢¶¯²½2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¡ÖºÆÅÙÉ¬Í×¤À¤È»ä¤¬´¶¤¸¤¿¡×¡¡ÃÏ¸µ½Ð¿È33ºÐ¡Ä·è¤á¼ê¤Ï¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×
ÃÓÀ¾´õ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊTD¡Ë¤¬¿·Ç¤¡¢ËÙÇ·ÆâÀ»SD¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï1·î6Æü¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¿·ÂÎÀ©È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌó4¤«·î´Ö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹È¾Ç¯¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡×¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¶¯²½ÂÎÀ©¤Ç¤ÏÃÓÀ¾´õ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊTD¡Ë¤¬¿·Ç¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï2019Ç¯Ëö¤Ë¶¯²½ÂÎÀ©¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëËÜÉô¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤ÈTD¤òÃÖ¤¯ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÂå¤ÏÅÚÅÄ¾°»ËSD¤ÈÀ¾ÌîÅØTD¤ÎÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÅÄSD¤Ï2020Ç¯Ëö¤«¤éÌóÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤¬¤¢¤ê2023Ç¯Ëö¤ËÂàÇ¤¡£ÎÅÍÜ´ü´Ö¤È¤½¤Î¸å¤ÏÀ¾ÌîTD¤¬¶¯²½ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯6·î¤ËÀ¾ÌîTD¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈËÙÇ·ÆâÀ»SD¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SD¡¢TD¤ÈÌò¿¦¤òÀß¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Î¼èÄùÌò¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÃÓÀ¾»á¤¬TD¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£±ºÏÂ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤«¤é°ìÈÌ´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤ò·Ð¤ÆV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¢²£ÉÍFC¡¢ËÌ¶å½£¤È3¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÙÇ·ÆâSD¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤â¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈSD¤ä¥Á¡¼¥à¥¹¥«¥¦¥È¡¢Í¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆ¯¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¶¯²½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆTD¤È¤¤¤¦¿¦¤¬ºÆÅÙÉ¬Í×¤À¤È»ä¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óÃÓÀ¾¤µ¤ó¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÌ¶å½£¤Ç¶¯²½ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÔÀ®¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤ÏÈà¤Î¿Í´ÖÎÏ¤Ç¤¹¡£¿Í¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ëÎÏ¤¬°ìÈÖ¡¢»ä¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÀ¾TD¤Ï¡Ö±ºÏÂ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢±ºÏÂ¤Ç°é¤Á¡¢±ºÏÂ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÌá¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¿È¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö1·î¤«¤é¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÜÀÒ¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤ÇÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ä¸«Ä¾¤·¤¬»Å»ö¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë¤Ï2·î7Æü¤À¤¬¡¢ÅÐÏ¿¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤Ï4·î8Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é¿·²ÃÆþ¤¹¤ëDFÊÒ»³±Í°ì¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎÆ±´ü¡£ÃÓÀ¾TD¤Ï³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤â°ìÈÌÆþ»î¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ìÂ³¤±¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£Àï½ÑÍý²òÅÙ¤¬¹â¤¯´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤«¤éÄ¹¤¯J1¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÊÒ»³¤â¤Þ¤¿¡ÖÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï±ï¤È½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ø¡Ê±ºÏÂ¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËËÍ¼«¿È¤¬¤É¤¦´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ËÅÄ¸ýÀ¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆACL½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ26-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÂçÀÚ¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹È¾Ç¯¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶¯²½ÀÕÇ¤¼Ô¤ä´ÆÆÄ¤Î¸òÂå¤¬Áê¼¡¤¤¤À¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤¿¶¯²½¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë