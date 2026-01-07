1月6日までに、タレントの渡辺満里奈がアメーバオフィシャルブログを更新。新年のあいさつと共に、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との“ペアルック”ショットを公開した。

渡辺は3日に更新したブログにて、「あけましておめでとうございます！」と新年のメッセージを綴り、「2025年も温かい応援をありがとうございました。」と感謝。「今年は40周年イヤーということで、 日頃より応援くださる皆さまにお会いできる機会をたくさん作りたいと思います！」と、節目の年への意気込みを述べた。

年末年始については、「ゴールドコーストで過ごしました」とオーストラリア・ゴールドコーストで家族とゆったりとした時間を過ごしたことを報告。青い海と空が広がる絶景ショットや、「出発の日にまさかのペアルックに」と自然に囲まれた遊歩道を子供と並び、背中に手を添える名倉と色違いのTシャツを着て歩く後ろ姿を公開した。

最後は、「家族でのんびり楽しく過ごしたお正月。 充電満タンで今年も頑張ります！」と心身共にリフレッシュできたことも報告し、「本年もよろしくお願いいたします。」とファンに向けて呼びかけ、ブログを締めくくった。

渡辺と名倉は2005年5月に結婚。2007年に長男、2010年に長女が誕生した。