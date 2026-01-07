帰省時の手土産にしたい「岡山県のお土産」ランキング！ 2位「白十字のワッフル」を抑えた1位は？【2025年調査】
カレンダーも最後の1枚となり、本格的な帰省ラッシュや新幹線の混雑がニュースで取り上げられる季節がやってきました。道中の楽しみや新年のあいさつに欠かせない、地元で愛され続ける名選をまとめました。
All About ニュース編集部では、2025年12月10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「帰省時の手土産にしたいお土産」に関するアンケートを実施しました。その中から、帰省時の手土産にしたい「岡山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「甘くて癖になる食感のワッフルで、みんなに喜ばれるからです」（20代女性／大阪府）、「ふわっとした生地と程よい甘さで贈りやすい」（30代女性／秋田県）、「甘さと軽さのバランスがよく、老若男女に受けやすいから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「岡山といえばのお菓子なのでこれさえあれば喜ばれそう」（30代男性／大阪府）、「岡山といえば桃太郎できび団子は岡山のイメージだから」（50代女性／埼玉県）、「昔話にも登場する定番土産で、老若男女に喜ばれる甘味」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：白十字のワッフル（白十字）／46票2位にランクインしたのは、白十字の「ワッフル」です。岡山県内で広く親しまれている老舗洋菓子店の看板商品で、ふわふわのスポンジ生地に、ハチミツの香る濃厚なカスタードクリームがたっぷりサンドされています。飽きのこない優しい甘さは、まさに岡山のソウルフード。地元ならではの親しみやすい美味しさを届けたい帰省時の手土産として、安定した支持を得ています。
1位：元祖きびだんご（廣榮堂）／61票1位に輝いたのは、廣榮堂の「元祖きびだんご」でした。安政3年創業の歴史を誇る、岡山の象徴的な銘菓。国産の餅米にきびを加えたお団子は、もっちりと柔らかな食感と控えめな甘さが魅力です。五味太郎氏による愛らしいパッケージイラストでもお馴染みで、岡山らしさを100％伝えることができる不動の定番ギフト。個包装で配りやすく、世代を問わず喜ばれる点が1位の決め手となりました。
