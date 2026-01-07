自転車で旅の途中、天気が急変。寒さで凍えていたら、店の女性から声をかけられ、暖を取らせてくれた。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

十数年の時を経て、改めてその場所へ行ってみると――。

＜Oさんからのおたより＞

工業高校の3年に上がる前の春休みのことだから、もう40年以上も前のこと。

仲のいいクラスメイトと福岡から佐賀、長崎、熊本を周る旅行を自転車旅行に出かけた。

長崎県の西海橋を渡ろうと目指していたのだが、西海橋手前で急に天候が悪くなり、あられが降りだしてきた。

「こっちに入りなさい」

西海橋に着いた時には、濡れたのと気温が低いのとで、凍えていた。

橋の手前にあった土産店の軒先で、雨宿りをさせて頂いた。

凍えていた私達を見て、「寒いやろ、こっちに入りなさい」とお姉さんが声を掛けてくれ、店の中で暖を取らせて頂いた。

「これ飲んで」と温かいお茶を出してくれ、「自転車で登ってきたとね、おなか減ってるやろう」と、うどんを作って出してくれた。

おかげで身体も温まり、お腹も満たされた。

天候も回復したので、お礼を言ってお店を出た。

その後、楽しく自転車旅行ができ、無事に帰宅した。

再び西海橋へ旅行、土産店は

それから就職して十数年後、お礼を言いたくて、再び西海橋へ旅行したが、その土産店を見つけることができなかった。

あの時のお茶とうどんがなかったら、無事に自転車旅行を続けられていなかったと思う。

「お姉さん、ありがとう」

それ以来、自転車旅行している人をみると、ついつい声を掛けるようになった。



