米特許商標庁（USPTO＝United States Patent and Trademark Office）はアスレチックスが申請していた「Las Vegas Athletics（ラスベガス・アスレチックス）」および「Vegas Athletics（ベガス・アスレチックス）」という名称の商標登録を当面の間、却下した。AP通信が6日に報じた。

2028年にネバダ州へ移転する予定の同球団は拒否通知が出された12月29日から3カ月以内に、6カ月間の再申請期間に向けた期限延長を申請することができる。特許商標庁は「Athletics（アスレチックス）」という名称が一般的すぎて、ラスベガスと結び付けた場合でも他の活動と混同される可能性があると判断した。

もっとも、この愛称は1901年にフィラデルフィア・アスレチックスが誕生して以来、球団が一貫して使用してきたものだ。55年のカンザスシティー移転、68年のオークランド移転の際にも、この名称は引き継がれている。

なお、特許商標庁は昨年1月、北米プロアイスホッケーNHLのユタ州のチームが「Yetis（イエティーズ/雪男）」という愛称を使用する申請についても、「Yetiクーラーズ」など既存企業との混同の恐れがあるとして却下した。24年にフェニックス地区から移転した同チームは現在「Mammoth（マンモス）」を名乗っている。

米特許商標庁は米国商務省の下にある連邦機関で、特許および商標の審査・登録を担い、イノベーションの促進と公正な市場競争を支えている。