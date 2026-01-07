Ç¯¼ý¤¬¡ÖÉ×600Ëü±ß¡¦ºÊ¥Ñー¥ÈÇ¯¼ý100Ëü±ß¡×¤Î¤ï¤¬²È¡£½Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤½¤Î¼ýÆþ¤Ê¤é»äÎ©¹â¹»¤Ï¤Û¤ÜÌµ½þ²½¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤É¤Î¥é¥¤¥ó¤«¤é¡È´°Á´Ìµ½þ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ò»Ù¤¨¤ë½¢³Ø»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÁ´ÂÎÁü
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸øÅª»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÎ©¡¦»äÎ©¤òÌä¤ï¤º¡¢°ìÄê³Û¤ò¹ñ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼ø¶ÈÎÁ¤Î²È·×ÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤¬³ÈÂç¤·¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤â½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¸øÎ©¹â¹»¤ÏÁ´À¤ÂÓÂÐ¾Ý¤Ç¼Â¼ÁÌµ½þ²½¤µ¤ì¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï»äÎ©¹â¹»¤â½êÆÀÀ©¸ÂÅ±ÇÑ¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¼ø¶ÈÎÁÁêÅö³Û45Ëü7000±ß¤Þ¤Ç»Ù±ç¤¬³È½¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤ÂÓÇ¯¼ý700Ëü±ßÁ°¸å¤Ï¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡©
É×¤¬²ñ¼Ò°÷¤ÇÇ¯¼ý600Ëü±ß¡¢ºÊ¤¬¥Ñー¥È¤ÇÇ¯¼ý100Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢À¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï700Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿å½à¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï»äÎ©¹â¹»¤Î¡ÖºÇÂç»Ù±ç39Ëü6000±ß¡×¤È¡Ö´ðÁÃ»Ù±ç11Ëü8800±ß¡×¤Î¶ÌÜÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï´ðÁÃ»Ù±ç11Ëü8800±ß¤¬Á´À¤ÂÓÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß¤ÎÀ¤ÂÓ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï»äÎ©¹â¹»¤â½êÆÀÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢ºÇÂç45Ëü7000±ß¤Î»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¸øÅª»Ù±ç¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö»äÎ©¡á¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¸«Ä¾¤¹»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌµ½þ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¸í²ò¤·¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌµ½þ²½¡á»Ù½Ð¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ø¶ÈÎÁ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø¹»±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë½ôÈñÍÑ¤ä¶µºàÈñ¡¢À©ÉþÂå¡¢³Ø¹»¹Ô»öÈñ¤Ê¤É¤ÏÊÌÅÓÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ5Ç¯»Ò¶¡¤Î³Ø½¬ÈñÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»äÎ©¹â¹»¡ÊÁ´ÆüÀ©¡Ë¤ÎÇ¯´Ö¼ø¶ÈÎÁ¤Ï23Ëü3102±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Î³Ø½¬ÈñÁí³Û¡Ê¼ø¶ÈÎÁ¡¦¶µºàÈñ¡¦ÄÌ³ØÈñ¡¦³Ø¹»³°³èÆ°ÈñÅù¤Î¹ç·×¡Ë¤Ï103Ëü283±ß¤Ç¤¹¡£Ã±½ã·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ò½ü¤¤¤¿¶µºàÈñ¡¦ÄÌ³ØÈñ¡¦³Ø¹»Ç¼ÉÕ¶â¡¦³Ø¹»³°³èÆ°Èñ¤Ê¤É¤¬80Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¤ÎÉéÃ´¤Ï·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¦»Ù½ÐÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢²È·×¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤¹¤Ù¤ÈñÍÑ¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»äÎ©¹â¹»¤ÎÌµ½þ²½¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯´Ö¤Î³Ø½¬ÈñÁ´ÂÎ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¿Ê³ØÀè¤òÁª¤ó¤Ç¤â²È·×¤ËÌµÍý¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»äÎ©¹â¹»¿Ê³Ø¤¬²È·×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
Ç¯¼ý700Ëü±ßÁ°¸å¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¦ÉÕ¿ïÈñÍÑ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆÈ¼«¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤Ï²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤µ¤é¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î»Ù±çÆâÍÆ¤â´Þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â¹»Ìµ½þ²½¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿Ê³ØÁªÂò¤ò¤·¤è¤¦
»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò¤á¤°¤ë´Ä¶¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý700Ëü±ßÁ°¸å¤Î²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¼ø¶ÈÎÁÉéÃ´¤¬ÍýÍ³¤Ç¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤ÜÌµ½þ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤º¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»Ù½Ð¤òÎäÀÅ¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿Ê³ØÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
