【ばけばけ 第69話あらすじ】ヘブン、トキに不満募らせる 三之丞はトキの結婚知る
【モデルプレス＝2026/01/07】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第69話が、1月8日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の結婚が松野家に認められる。しかし、トキが三之丞（板垣李光人）と会っているところをヘブンが目撃。三之丞のことをひた隠しにするトキに再びヘブンは不満を募らせる。
晴れて結婚が認められたのに、ギスギスなトキとヘブンを錦織（吉沢亮）は心配する。その頃、雨清水家ではタエ（北川景子）が三之丞にトキの結婚を報告。トキの結婚を知り、三之丞は驚く。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」第69話／1月8日（木）放送
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の結婚が松野家に認められる。しかし、トキが三之丞（板垣李光人）と会っているところをヘブンが目撃。三之丞のことをひた隠しにするトキに再びヘブンは不満を募らせる。
晴れて結婚が認められたのに、ギスギスなトキとヘブンを錦織（吉沢亮）は心配する。その頃、雨清水家ではタエ（北川景子）が三之丞にトキの結婚を報告。トキの結婚を知り、三之丞は驚く。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】