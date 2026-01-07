テレ東・中根舞美アナの“年越しそば食べる理由”に「そんなスイートなやつなの？」

テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、1月6日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。年越しそばを食べる理由は「ずっと“そば”にいる人と一緒に食べたい」ではないかと語った。



年越しそばの話題となり、伊集院光は年越しそばではなくて、年末はすき焼きを食べると話し、佐久間宣行氏も妻が帰国子女であるため、年越しそばやおせちを食べないと語り、中根舞美アナを驚かせる。



さらに年越しそばを食べる由来の話題となり、中根アナは「何でしたっけ？ そばにいるよ、みたいな？ 違います？ ずっとそばにいる人と一緒に食べたい、みたいなんじゃないのかな？」と言うと、「そんなスイートなやつなの？」「細く長くじゃないの？」とツッコミが入る。



佐久間氏は「だって、そばにいるよ、だったら1人の人食えないじゃん」と語った。