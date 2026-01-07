今年１月１日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝、７区間１００キロ）で初優勝したＧＭＯインターネットグループの熊谷正寿代表（６２）は自身のＳＮＳで「選手一人一人に優勝賞金１０００万円を支給」したことを明かした。

ニューイヤー駅伝の優勝ボーナスとしては極めて異例で高額。３区で区間２位と好走し、優勝に貢献した鈴木塁人（たかと、２８）は「すごいうれしいです。来年の税金だけが怖いです」と笑顔で話した。

ＧＭＯインターネットグループは１区で吉田祐也（２８）がトップと５秒差の９位と堅実にスタートを切ると、エース区間の２区で国立の千葉大・千葉大大学院卒業の今江勇人（２７）が区間新記録の区間２位と力走し、８人のごぼう抜きで首位に浮上。３区の鈴木塁人と４区のマイケル・テモイ・キプランガット（２０）が区間２位と堅実にタスキをつなぎ、５区の太田蒼生（２３）と６区の嶋津雄大（２５）が連続で区間新記録の区間賞で後続を大きく引き離した。最終７区の鶴川正也（２３）は区間６位で確実に走り、優勝のゴールテープを切った。

熊谷代表はＳＮＳで「来年も連勝するお約束を頂きました！」と期待を込めた投稿もしている。

今春には、１月２日の箱根駅伝５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日（４年）が加入する。