【平成初期建築】ゴジラのような、怪獣のような姿のビル…一世を風靡した「フィリップ・スタルク」の衝撃

建築とは、時代と世を反映するものだ。

1990年代の日本は空前のバブル景気、その後のバブル崩壊下にあった。当時の建築界を振り返ると、やはりその世相が浮かび上がってくる。金余り日本に次々に上陸した外国人建築家による派手な造形、円熟期にありながら、それまでとは異質の作品を発表し続けた丹下健三、ポストモダンの旗手・磯崎新、大流行したガラスアトリウムの空間。

そんなキーワードとともに、90年代建築を取り上げ、2026年という現在における意義を問いかけていく。

（撮影／木場龍門）

ユーネックス ナニ ナニ

設計／フィリップ・スタルク 竣工／1989年

外国人建築家が東京で見た夢

港区白金台、この街のおしゃれストリートである外苑西通り、いわゆるプラチナ通り沿いに立つゴジラのような、怪獣のような姿のビル。

設計者はフランスのデザイナー、フィリップ・スタルクだ。

スタルクは80年代後半、インテリア、プロダクトなどのデザインで一世を風靡した存在。建築家ではなくデザイナーとして知られているが、インテリアも含め、建築作品もいくつか手掛けている。

日本国内でのスタルクの代表作として知られているのは、浅草・吾妻橋のアサヒビール本社隣りに位置する「スーパードライホール」（1989年）。

フラム・ドール（金の炎）という別名を持ち、金色に燃え盛る炎を冠したその建物は、江戸以来の名所である隅田川沿いの景観に大いなるインパクトをもたらした。

この「ユーネックス ナニ ナニ」も、それとほぼ同時期に進められたプロジェクトで、建物デザインの依頼を受けたスタルクは、マンガに登場するような怪獣のような姿のビルを考えたという。

白金に佇む緑青の怪獣

それは、フロリダのどろ沼から浮かび出てきたグリーンの怪獣というイメージだったとか。

ビルのスケッチを周囲の人々に提示したところ、「これは何?」という問いが次々に寄せられ、日本語で「何＝ナニ」という言葉を知っていたスタルクは、このビルを「ナニ ナニ」という名前にすることを決めたそうだ。

外壁に貼られているのは、経年により緑青色に変化する銅。築後40年近くとなり、緑青は風格のある色合いに変化している。

スタルクは日本国内でこの建物やスーパードライホールのほかにも、大阪谷町のテナントビル「バロン・ヴェール」（1992年）や、レストランのインテリアなどを手がけている。

ユーネックス ナニ ナニのある白金台の外苑西通り界隈は山の手の閑静な住宅街だったが、90年代末になると主婦向け女性誌により、界隈を白金＝プラチナ通りと称して、そこを行き交うおしゃれなマダムを“シロガネーゼ”と呼ぶブームが発生。

「ナニ ナニ」ビルは泰然とそれを見守り、今も変わりなく存在し続けている。

同時期の日本国内には、マリオ・ベリーニ、ノーマン・フォスター、ナイジェル・コーツ、アルド・ロッシなどの世界を股にかけて活躍する建築家、デザイナーの作品が次々に建てられた。

それら作品は、意外にも現存しているものが多いが、所有者や用途が変更されているものがほとんどである。

