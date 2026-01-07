井上尚弥サウジ防衛戦の裏で聞こえてきた「悲痛な叫び」…巨大資本に日本ボクシングが食い荒らされる未来も

井上尚弥のサウジ興行が思わぬ悪影響を生む

サウジアラビアの巨大資本が日本ボクシング界を揺らしている。

昨年12月27日、サウジアラビア・リヤドで開かれたボクシング興行は、日本のトップスターである井上尚弥、中谷潤人らが主役を務める異例の海外興行だった。日本人ボクサーが世界的な舞台に立つ機会としては大きな意味を持った一方、日本のプロモーターからは「手放しで喜べる話ばかりではない」という声が各所で上がっている。

「今回、出場選手たちは日本の相場をはるかに超える報酬額で試合を受けた。でも、これから日本で試合を組む際に同じ条件は出せるわけがない。そうなると、交渉はやりにくくなります」（プロモーター関係者）

一部メディアで報じられた井上尚弥のファイトマネーは約40億円だが、筆者の独自取材では、実際にはその半分ぐらいの額だったという。それでも日本やアメリカでは、とても出せない巨額の数字であることに変わりない。

過去、フロイド・メイウェザーやマニー・パッキャオ、タイソン・フューリー、ジェルボンタ・デービスなど、米英市場のスターが1試合で数十億円を稼いだ話は何度も伝えられてきたが、あくまでPPV（ペイ・パー・ビュー、コンテンツに料金を支払う視聴システム）で数十万件以上のセールスが見込まれてのものだ。

井上はボクシング史上まれに見る傑出した存在だが、米英市場で80ドル（約12000円）のPPVが売れる存在ではない。実際、日本ですら今回のサウジ興行は約5000円のPPVとして販売され、「高すぎる」という声が上がっていた。海外でもDAZNがPPV（米国では70ドル）で配信したが、大ヒットしたという話は伝わっていない。

日本のボクシング選手が使い捨てられる

日本のボクシングは、国内放送権と会場のチケット販売、スポンサー契約の3本柱という限定された収入源の中で成り立ってきた。テレビ地上波中継がほぼ消滅して以降は、サブスク型の映像配信プラットフォームであるLeminoやAMAZONプライムビデオ、U−NEXTなどで配信されてきたが、スター選手のファイトマネーは1億〜3億円ぐらいが限界だ。突出した人気の井上尚弥がそれを超えても、あくまで例外であり、他の選手たちが続くのは極めて難しい。

「中谷は今回、サウジで2億円ぐらいのファイトマネーだったと聞いているし、試合が中止になった寺地拳四朗も1億円のオファーだったそうだ。この数字は日本での相場の数倍の額。次に日本でやる場合、5000万円でやってくださいと言って交渉がまとまるのか。今後もサウジの後援が続くなら、アメリカで起きていることが繰り返されるよ」（プロモーター関係者）

サウジアラビアが採算度外視で巨額の出資を続けているのは、ボクシング興行の目的が違うからだ。「ビジョン2030」なる国家戦略のもと、石油依存からの脱却を掲げ、ドバイのような国際都市への発展を目指して国際イベントを誘致しているにすぎない。ボクシング興行に金を出していても、中東での競技人口拡大や選手育成といった基盤作りには関心を示していないのだ。

これまで米英のスターをたくさん呼んでビッグカードを実現させてきたサウジアラビアが、さらに新たなターゲットとして目を向けたのが「日本市場」だ。ただし、それは市場を育てて応援しているのではなく、すでに完成されたスターとイベントを「完成品」として買い取っているだけだ。この構造的な違いが、いま業界に歪みを生み出していると言える。

アメリカでは、大手プロモーターが高騰したファイトマネーを自力で負担できず、試合を組めなくなりつつある。PPVビジネスの衰退も重なり、サウジアラビアの後援なしではビッグマッチが成立しない状況だという。

「いま選手にとってはバブルのような状態で、豪邸を買えるようになったボクサーが何人も生まれ、それが当たり前のようになっている。そのせいで、これまで通りの条件では、試合を簡単に受けなくなってしまった。年4試合も防衛戦をやっているのは井上ぐらいで、やたらと高い条件交渉ばかりになって、試合数も減ってしまった。業界はかなり難しい局面に立たされています」（アメリカ人業界関係者）

サウジ興行は一次的な経済効果に過ぎない

昨年夏に現地取材したイギリスでも、サウジアラビアがビッグマッチを乱発した影響を危惧する声が聞かれた。ただし、イギリスは日米に比べてボクシング人気の裾野が広く、マンチェスターやリバプールなどで地域密着型イベントが根強く、力が入れられている。

日本の場合、米英とも異なる構造的な課題を抱えている。第一に、PPV文化が定着していないこと、第二に物価上昇による影響で、娯楽支出がかなり削られていること、第三に、テレビ中継がなくなったことでボクシングの「日常的なファン」が減少し、年に数回のビッグマッチしか注目されない「イベント視聴化」が進んでいることだ。

「この流れが続けば、後楽園ホールなどの中小興行も先細りするし、将来のスターを育てる土台が弱くなる。サウジアラビアが日本のファイトマネーの相場を押し上げたら、金銭面で太刀打ちのできない日本の世界戦プロモーターは成り立たなくなる」（前出プロモーター）

この問題については、日本で最も安定してビッグマッチを組んできた帝拳プロモーションの本田明彦会長が、かなり前から警戒していた点でもあった。サウジアラビアが日本に目をつけてもすぐには応じず、井上尚弥がしばらく「アンバサダー契約」にとどまっていた背景も、そうした慎重な判断があったのだ。

サウジアラビアによる大盤振る舞いは、ボクシング界に一時的な高揚感と経済効果をもたらしている。しかしそれは、市場の構造を揺さぶる「突風」ではあっても、競技を長期的に支える「土台」にはなり得ない。

国内興行の空洞化やファン層の分断といった副作用を避けるためにも、業界全体の足腰を鍛え、国内市場を育て直す視点が不可欠だ。この先、井上尚弥という稀有なスターが去った後、日本ボクシング界の市場をどう維持させるのか。その設計こそが、いま突きつけられている課題である。

