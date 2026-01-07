女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は7日、第68話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第68話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）のイラ立ちも限界。察した松野トキ（郄石あかり）は、ついに家族にヘブンと一緒になることを告げる。冗談だと気にも留めない松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）松野勘右衛門（小日向文世）だったが、トキの様子に次第に現実を受け止める。3人が様子をうかがう中、異人嫌いの勘右衛門が口を開く…という展開。

勘右衛門はは了承。トキの報告に、ヘブンも「パーティーシマショウ！」と大喜び。トキを抱きかかえた。

そこへ雨清水三之丞（板垣李光人）が現れ、トキはヘブンとの結婚、月20円の給金がもらえなくなったことを伝える。風呂上がりのヘブンが出くわし「サンノジョウ、ダレ？」「ムカシ、オトコ？」「フトン？マクラ？」と激高した。

司之介とフミは、雨清水タエ（北川景子）にトキの結婚を報告。司之介が口を滑らせた。

タエ「よいのではないですか。あの子は松野家の娘。松野家さえよければ。そして、おトキが幸せなら」「司之介殿、毎月のお金を渡せなくなる、というのは、一体、何の話ですか？」「何の話ですか！」

司之介「それは、さあ…何の話でしょう」

フミ「無理です、今さら！」

SNS上には「あー、司之介の口は羽より軽いんだから！」「うっかり司之助」「おタエ様に最悪の伝わり方…」「抱き合う2人から目を逸らす錦織さん」「三之丞イズ三之丞w」「錦織さんの通訳に吹いた」「枕とか言うなし（笑）」「他力本願的にバレたけれど、この親子はいつかはきちんと向き合わないといけなかったよね」などの声が続出。トキ＆ヘブンの結婚、月20円の給金、松野家と雨清水家は果たして。