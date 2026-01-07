女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は7日、第68話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第68話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）のイラ立ちも限界。察した松野トキ（郄石あかり）は、ついに家族にヘブンと一緒になることを告げる。冗談だと気にも留めない松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）松野勘右衛門（小日向文世）だったが、トキの様子に次第に現実を受け止める。3人が様子をうかがう中、異人嫌いの勘右衛門が口を開く…という展開。

勘右衛門はトキの気持ちを再確認し「ええ！」「構わんということじゃ。好いちょるなら仕方ないじゃろ。おじょのそげな気持ちを、わしは止めるつもりはない」と了承。そのまま猪突猛進とばかりに、上野タツ（朝加真由美）にプロポーズ。「あまり朝する話ではないですが、わしと一緒になってごししなさい」。タツも「待っちょりましたけん」と応えた。

SNS上には「おじじ様まで！おめでとうございます！」「まさかのWプロポーズ」「恋するおじじ様は最大の理解者」などと祝福の声が上がった。