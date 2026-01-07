DEAN & DELUCAのショッピングバッグが進化。天然染めで楽しむ世界に一つの彩り

毎日の買い物に欠かせないショッピングバッグだからこそ、デザインや背景にもこだわりたいもの。DEAN & DELUCAから、天然素材を生かした特別なショッピングバッグが登場します。廃棄されるはずだった素材に新たな価値を見出し、手仕事で丁寧に染め上げた一点ものの表情が魅力。使うほどに愛着が増し、日常にやさしい彩りを添えてくれる存在です。サステナブルな想いと美しさを両立したアイテムに注目です♡

葡萄の果皮が生む天然染めの深み

第三弾となる今回は、ワインづくりの過程で生まれる葡萄の果皮を染料に使用。本来役目を終える副産物を、自然の恵みとしてていねいに染め上げています。

ぶどうの品種や媒染に銅・鉄を用いる違いによって生まれる色合いは、同じ条件でも一つとして同じにならないのが魅力。

自然の揺らぎをそのまま閉じ込めたような、奥行きある色彩が楽しめます。

ALAND×NCT WISH初コラボ♡店内ジャックイベント完全ガイド

使うほどに愛着が増すコットンバッグ

バッグは風合いの良いコットン素材を使用。使わない時はコンパクトに折り畳めるため、日常の買い物はもちろん、旅先で荷物が増えた時にも活躍します。

手染めならではの表情は、使い込むほどに味わいが増し、自分だけの一枚へと育っていく楽しさも。毎日に寄り添う実用性と特別感を兼ね備えています♪

数量限定で登場する特別なカラー

天然染めショッピングバッグ葡萄は、ベージュ、グリーン、グレーの3色展開。価格は4,800円（税込5,280円）です。

いずれも天然素材を染料に使用しているため、色合いには個体差があります。写真はイメージです。販売期間は2026年1月13日（火）～※なくなり次第終了。

＊オンラインストア販売開始時間：11時～

（システムの都合上、在庫反映にお時間がかかる場合がございます）

＊店舗販売開始時間：各店舗営業開始時間～

＊ご予約・お取り置きは承っておりません。

＊ご購入は、1家族（1組様）につき、各種1枚までの購入制限とさせていただきます。

＊数量限定のため、なくなり次第終了となります。

自然とつながる一枚を日常に

土地の恵みを最後まで生かすという想いから生まれた、DEAN & DELUCAとBetulaNのショッピングバッグ。天然染めならではの唯一無二の色合いは、日常に小さな特別感を添えてくれます。

環境への配慮と美しさを両立したこのバッグは、使うたびに気持ちまでやさしく整えてくれそう。ぜひ世界に一つだけの表情を、あなたの毎日に迎えてみてください♡