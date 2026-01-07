高弾道・低スピンの“飛ぶ弾道”を実現！TW777を紹介

新しい構造で飛距離を伸ばす1本が誕生しました。今回は、T//WORLD TW777 ドライバーシリーズを紹介します。

T//WORLD TW777 ドライバーシリーズ

TW 777 360 Ti（上）、TW 777（中央）、TW 777 MAX（下）

酒田工場のクラフトマンシップを礎に、新しい素材とデザインを融合させた「T//WORLD TW777 ドライバー」シリーズはHONMAの“変革”を象徴している。ソールセンター部の「チタンカーボン」、新構造の「カーボンリング」、そしてボディ後方の「リアカーボンボディ」がヘッドのたわみ剛性を高めながら、余剰重量を創出。

その重量を適性位置に再配分することで低重心化にも成功し、高弾道・低スピンの“飛ぶ弾道”を実現した。技術の革新もさることながら、その“振りやすさ”も注目すべきポイント。HONMAは純正シャフトを自社製造しており、開発段階でヘッドとシャフトのマッチングを最適化できるのも大きな強みだ。

スタンダードモデルの「777」は叩いてもブレない強い弾道が持ち味。「777 MAX」は深く低い重心によるやさしいハイドローを打ちやすいモデルとして位置づけられている。また、360ccの小ぶりなフルチタンヘッドと短尺設計で、操作性の高いミニドライバー「360 Ti」もラインナップ。幅広いゴルファーのニーズに応えてくれる。

SPEC

TW 777

●体積／460cc ●ロフト角／9、10.5度●長さ／45.5インチ●重さ/約311g（シャフト50S）● シャフト（フレックス）／VIZARD BLUE (50S、60S) ●価格／10万7800円

TW 777 MAX

●体積／460cc ●ロフト角／9、10. 5、12度●長さ／45.5 インチ●重さ/約306g（フレックスS）● シャフト（フレックス） ／VIZARD for TW777 (R、SR、S) ●価格／10万7800円

TW 777 360 Ti

●体積／360cc ●ロフト角／11.5度●長さ／43.5 インチ●重さ/約321g（シャフト50S）● シャフト（フレックス） ／VIZARD BLUE (50S、60S) ●価格／8万5800円

いかがでしたか？ ぜひ、T//WORLD TW777 ドライバーシリーズを手に取ってみてください。

写真＝竹田誉之

○問本間ゴルフ 0120-941-380