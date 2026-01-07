¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥¹¥¥Ã¥×»Õ¾¢¤â¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ä»ÊÇ·²ð¤ÏÃÏÍëÆ§¤à¡Ö¿åÍËÆü¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè68ÏÃ¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤¤¤é¤À¤Á¤â¸Â³¦¡£»¡¤·¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë²ÈÂ²¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¾éÃÌ¤À¤Èµ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤Ê¤¤»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¼¡Âè¤Ë¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£°Û¿Í·ù¤¤¤Ç¤¢¤ë´ª±¦±ÒÌç¤ÎÌÔÈ¿ÂÐ¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¥È¥¡¢¶²¤ì¤ë»ÊÇ·²ð¤È¥Õ¥ß¡£3¿Í¤¬ÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Ãæ¡¢´ª±¦±ÒÌç¤¬¸ý¤ò³«¤¯¡£´ª±¦±ÒÌç¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ª¤«¤Þ¤ï¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼«¤é¤â¥¿¥Ä¤Ë·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢Î»¾µ¤µ¤ì¤ë¡£
»ÊÇ·²ð¤È¥Õ¥ß¤Ï¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¥È¥¤Î·ëº§¤ÎÊó¹ð¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï¥È¥¤¬»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»ÊÇ·²ð¤¬¤Þ¤¿¤âÃÏÍë¤òÆ§¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¥È¥½ÅÂçÈ¯É½¡×¡Ö¸À¤¦¤¿¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¾¾Ìî²È¤Î¿Í¡¹w¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸¡ª¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤ª¤¸¤¸¡×¡Ö¥ª¥¸¥¸ÍÍ¤ÏÎø¤¹¤ëµ¤»ý¤ÁÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸¤â¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡ª¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤âÎ¾»×¤¤¡×¡Ö¥¿¥Ä¤µ¤ó¡¢¤ª¤¸¤¸¡Ä¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤ÎÆü¡×¡Ö¥¹¥¥Ã¥×»Õ¾¢¤¬Äï»Ò¤¿¤Á¤Î¤ª¤¸¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÉãÊì¡¢¤Ý¤«¡¼¤ó¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡×¡Ö»°Ç·¾ç¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡Ö¾¾Ìî²È¤¬¤ª¥¿¥¨¤µ¤Þ¤ËÊó¹ð¡×¡Ö¿åÍËÆü¤À¤È¸À¤¦¤Î¤ËÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¹¤®¤ä¤·¤Ê¤¤¤«w15Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ëw¡×¡Ö¤ª¥¿¥¨ÍÍ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤È¤ë¡×¡Ö¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¸ý·Ú¤¤¤è¡Á¸À¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤¡¡Á¡×¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Î·Ò¤®Êý¡¢±¿¤ÓÊý¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£