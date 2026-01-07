シャイトープ、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期EDテーマ「ミス・ユー」先行配信スタート！
シャイトープの新曲「ミス・ユー」が、2月11日のCDリリースに先駆けて、先行配信がスタートした。
「ミス・ユー」は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期EDテーマとして書き下ろされた楽曲で、大切な存在に背中を押され前へ進む力を得た主人公の心を描き、その勇敢な響きが聴く者の胸を熱く揺さぶるエモーショナルなロックナンバー。
また、最新のアーティスト写真と「ミス・ユー」のジャケット写真が公開された。
CDは通常盤と期間生産限定盤の2形態でリリースされ、期間生産限定盤は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』描き下ろし絵柄デジパック仕様で、同アニメのノンクレジットエンディングムービーを収録したBlu-rayが付属する。描き下ろし絵柄は後日解禁予定となっている。
TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』は本日1月5日(月)よりTOKYO MX 22:00〜、ＢＳ日テレ 23:00〜、読売テレビ 25:59〜にて放送開始、22:30より各種配信サービスにて順次配信開始となる。
●配信情報
TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期EDテーマ
シャイトープ
「ミス・ユー」
作詞・作曲：佐々木想 編曲：花井諒、シャイトープ
先行配信中
配信リンクはこちら
https://erj.lnk.to/i7vHwW
●リリース情報
シングル
「ミス・ユー」
2026年2月11日発売
予約はこちら
https://erj.lnk.to/VeU5fF
【通常盤（CD）】
品番：ESCL-6196
価格：￥1,200（税込）
【期間生産限定盤（CD+Blu-ray）】
品番：ESCL-6197〜6198
価格：￥2,200（税込）
TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』描き下ろし絵柄デジパック仕様
＜CD＞
1ミス・ユー
2 夕空
3 ミス・ユー (Instrumental)
4 夕空 (Instrumental)
＜Blu-ray＞
TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期 ノンクレジットエンディングムービー
●作品情報
TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期
2026年1月5日より毎週月曜22:00〜TOKYO MX・23:00〜ＢＳ日テレ、25:59〜読売テレビにて放送開始！
※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。
各種動画配信サービスにて放送直後より順次配信開始！
＜イントロダクション＞
ヒーローにはなれなかった…それでも誰かを救いたい！非合法(イリーガル)ヒーローたちによる 等身大の成長物語！
堀越耕平氏が10年に渡り「週刊少年ジャンプ」で連載、世界中で爆発的な人気を誇る『僕のヒーローアカデミア』。
その “ヒロアカ”の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』が、待望のアニメ化！
脚本：古橋秀之 作画：別天荒人 により「少年ジャンプ+」で連載されたこの作品で描かれるのは、『僕のヒーローアカデミア』の数年前の物語―！
時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する敵＜ヴィラン＞から人々を守る「選ばれし」職業<ヒーロー>。その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。これは、そんな非合法(イリーガル)ヒーロー《ヴィジランテ》の物語。
＜ストーリー＞
灰廻航一は、ヒーローに憧れながらも夢を諦めた冴えない大学生。
そんな彼の密かな楽しみは、オールマイトのコスプレ姿で街を徘徊し、プロヒーローを気取って人助けに勤しむことだった。
平凡な毎日を送っていた航一だったが、無許可でゲリラライブを行う自称アイドル・ポップ☆ステップ、「クズ専門の”掃除屋”」を名乗る謎の覆面男・ナックルダスターに出会い、「ヴィジランテ」の活動に巻き込まれていく。
非合法に人々を救ける彼らは、秩序を乱す犯罪者か、正義の自警団か。
”非合法ヒーロー“「ヴィジランテ」の物語が幕を開ける―！
【キャスト】
灰廻航一：梅田修一朗
ポップ☆ステップ：長谷川育美
ナックルダスター：間宮康弘
キャプテン・セレブリティ：森川智之
塚内 真：瀬戸麻沙美
塚内直正：川島得愛
蟹屋敷モニカ：植田佳奈
ファットガム：興津和幸
ベストジーニスト：緑川 光
エッジショット：鎌苅健太
オールマイト：三宅健太
傷顔の男：八代 拓
相澤消太：諏訪部順一
白雲 朧：小野賢章
山田ひざし：吉野裕行
【STAFF】
原作：「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-」(集英社ジャンプコミックス刊) 古橋秀之 別天荒人 堀越耕平
監督：鈴木健一
シリーズ構成・脚本：黒田洋介
キャラクターデザイン：吉田隆彦
美術監督：渡辺幸浩
色彩設計：のぼりはるこ
撮影監督：張 盈穎
3DCG監督：佐々木瑞生
編集：廣瀬清志
音楽：林ゆうき 山城ショウゴ 古橋勇紀
音響監督：三間雅文
オープニングテーマ：すりぃ「CATCH!!!」
エンディングテーマ：シャイトープ「ミス・ユー」
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ
アニメーション制作：ボンズフィルム
『ヴィジランテ』第1期TVerにて全話一挙再配信決定！
配信話数：第1期全13話
配信期間：2025年12月20日〜2026年1月5日まで
『ヴィジランテ』第2期 2026年1月5日(月)22時30分より順次配信開始
配信情報一覧
https://vigilante-anime.com/onair/
※配信開始日時はサービスによって異なる場合がございます
© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
関連リンク
シャイトープオフィシャルサイト
https://shytaupe.com/
『ヴィジランテ』公式サイト
http://vigilante-anime.com/