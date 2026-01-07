日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3373（-56.0　-1.63%）
ホンダ　1542（-23.5　-1.50%）
三菱ＵＦＪ　2574（-51　-1.94%）
みずほＦＧ　6087（-85　-1.38%）
三井住友ＦＧ　5225（-105　-1.97%）
東京海上　5961（-60　-1.00%）
ＮＴＴ　160（-0.7　-0.44%）
ＫＤＤＩ　2712（-15　-0.55%）
ソフトバンク　216（-1.4　-0.64%）
伊藤忠　2049（+4.5　+0.22%）
三菱商　3760（-27　-0.71%）
三井物　4807（-43　-0.89%）
武田　4948（+35　+0.71%）
第一三共　3412（-39　-1.13%）
信越化　5173（-53　-1.01%）
日立　5376（-69　-1.27%）
ソニーＧ　4033（-78　-1.90%）
三菱電　4833（-80　-1.63%）
ダイキン　20054（-261　-1.28%）
三菱重　4200（-60　-1.41%）
村田製　3312（-20　-0.60%）
東エレク　37226（-124　-0.33%）
ＨＯＹＡ　24122（-138　-0.57%）
ＪＴ　5609（-38　-0.67%）
セブン＆アイ　2236（-24.5　-1.08%）
ファストリ　57985（-415　-0.71%）
リクルート　8923（-77　-0.86%）
任天堂　10679（-176　-1.62%）
ソフトバンクＧ　18660（+13941　+295.42%）
キーエンス（普通株）　57030（-120　-0.21%）