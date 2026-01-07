日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3373（-56.0 -1.63%）
ホンダ 1542（-23.5 -1.50%）
三菱ＵＦＪ 2574（-51 -1.94%）
みずほＦＧ 6087（-85 -1.38%）
三井住友ＦＧ 5225（-105 -1.97%）
東京海上 5961（-60 -1.00%）
ＮＴＴ 160（-0.7 -0.44%）
ＫＤＤＩ 2712（-15 -0.55%）
ソフトバンク 216（-1.4 -0.64%）
伊藤忠 2049（+4.5 +0.22%）
三菱商 3760（-27 -0.71%）
三井物 4807（-43 -0.89%）
武田 4948（+35 +0.71%）
第一三共 3412（-39 -1.13%）
信越化 5173（-53 -1.01%）
日立 5376（-69 -1.27%）
ソニーＧ 4033（-78 -1.90%）
三菱電 4833（-80 -1.63%）
ダイキン 20054（-261 -1.28%）
三菱重 4200（-60 -1.41%）
村田製 3312（-20 -0.60%）
東エレク 37226（-124 -0.33%）
ＨＯＹＡ 24122（-138 -0.57%）
ＪＴ 5609（-38 -0.67%）
セブン＆アイ 2236（-24.5 -1.08%）
ファストリ 57985（-415 -0.71%）
リクルート 8923（-77 -0.86%）
任天堂 10679（-176 -1.62%）
ソフトバンクＧ 18660（+13941 +295.42%）
キーエンス（普通株） 57030（-120 -0.21%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3373（-56.0 -1.63%）
ホンダ 1542（-23.5 -1.50%）
三菱ＵＦＪ 2574（-51 -1.94%）
みずほＦＧ 6087（-85 -1.38%）
三井住友ＦＧ 5225（-105 -1.97%）
東京海上 5961（-60 -1.00%）
ＮＴＴ 160（-0.7 -0.44%）
ＫＤＤＩ 2712（-15 -0.55%）
ソフトバンク 216（-1.4 -0.64%）
伊藤忠 2049（+4.5 +0.22%）
三菱商 3760（-27 -0.71%）
三井物 4807（-43 -0.89%）
武田 4948（+35 +0.71%）
第一三共 3412（-39 -1.13%）
信越化 5173（-53 -1.01%）
日立 5376（-69 -1.27%）
ソニーＧ 4033（-78 -1.90%）
三菱電 4833（-80 -1.63%）
ダイキン 20054（-261 -1.28%）
三菱重 4200（-60 -1.41%）
村田製 3312（-20 -0.60%）
東エレク 37226（-124 -0.33%）
ＨＯＹＡ 24122（-138 -0.57%）
ＪＴ 5609（-38 -0.67%）
セブン＆アイ 2236（-24.5 -1.08%）
ファストリ 57985（-415 -0.71%）
リクルート 8923（-77 -0.86%）
任天堂 10679（-176 -1.62%）
ソフトバンクＧ 18660（+13941 +295.42%）
キーエンス（普通株） 57030（-120 -0.21%）