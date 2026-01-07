東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.65　高値156.79　安値156.17

157.52　ハイブレイク
157.16　抵抗2
156.90　抵抗1
156.54　ピボット
156.28　支持1
155.92　支持2
155.66　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1689　高値1.1743　安値1.1684

1.1786　ハイブレイク
1.1764　抵抗2
1.1727　抵抗1
1.1705　ピボット
1.1668　支持1
1.1646　支持2
1.1609　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3501　高値1.3568　安値1.3492

1.3625　ハイブレイク
1.3596　抵抗2
1.3549　抵抗1
1.3520　ピボット
1.3473　支持1
1.3444　支持2
1.3397　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7956　高値0.7959　安値0.7906

0.8028　ハイブレイク
0.7993　抵抗2
0.7975　抵抗1
0.7940　ピボット
0.7922　支持1
0.7887　支持2
0.7869　ローブレイク