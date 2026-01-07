東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.65 高値156.79 安値156.17
157.52 ハイブレイク
157.16 抵抗2
156.90 抵抗1
156.54 ピボット
156.28 支持1
155.92 支持2
155.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1689 高値1.1743 安値1.1684
1.1786 ハイブレイク
1.1764 抵抗2
1.1727 抵抗1
1.1705 ピボット
1.1668 支持1
1.1646 支持2
1.1609 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3501 高値1.3568 安値1.3492
1.3625 ハイブレイク
1.3596 抵抗2
1.3549 抵抗1
1.3520 ピボット
1.3473 支持1
1.3444 支持2
1.3397 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7956 高値0.7959 安値0.7906
0.8028 ハイブレイク
0.7993 抵抗2
0.7975 抵抗1
0.7940 ピボット
0.7922 支持1
0.7887 支持2
0.7869 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値156.65 高値156.79 安値156.17
157.52 ハイブレイク
157.16 抵抗2
156.90 抵抗1
156.54 ピボット
156.28 支持1
155.92 支持2
155.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1689 高値1.1743 安値1.1684
1.1786 ハイブレイク
1.1764 抵抗2
1.1727 抵抗1
1.1705 ピボット
1.1668 支持1
1.1646 支持2
1.1609 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3501 高値1.3568 安値1.3492
1.3625 ハイブレイク
1.3596 抵抗2
1.3549 抵抗1
1.3520 ピボット
1.3473 支持1
1.3444 支持2
1.3397 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7956 高値0.7959 安値0.7906
0.8028 ハイブレイク
0.7993 抵抗2
0.7975 抵抗1
0.7940 ピボット
0.7922 支持1
0.7887 支持2
0.7869 ローブレイク