81歳・高橋英樹、正月の残り物で作った“華やかな朝食”を紹介「結構豪華な朝ごはんでしたね〜」「お肉系で疲労回復ですね」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が5日、自身のブログを更新。正月の残り物で作った豪華な朝食を公開した。
【写真】「沢山の具材で豪華な朝食」ファンも驚く、正月の残り物で豪華になった高橋英樹の朝食
高橋は「正月の残り物の朝ごはん（笑）」と題したブログで、「今朝も冷蔵庫の片付け料理と言いながら、、、 伊達巻やかまぼこ ロースハムにミニステーキなど」と、おせち料理などで残ったおかずを取り入れた朝食を披露している。
普段からボリューム満点の朝食を食べている高橋だが、このラインナップに「しかし 普段より豪華になりました（笑) メロンだって いちごだってあるのだから、、昨夜のクリームシチューもね う〜〜ん豪華すぎるなあ（笑）」と、特別感あふれるメニューに驚いた様子を見せた。
この朝食に、コメント欄には「豪華で美味しそうな朝ごはんですね〜」「沢山の具材で豪華な朝食 お肉系で疲労回復ですね」「朝ごはんがいつも色とりどりで豪華ですね。健康の秘訣かなと思って拝見しています」「結構豪華な朝ごはんでしたね〜」などの声が集まっている。
