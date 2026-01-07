７日の主なマーケットイベント ７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

０９：３０ 豪・消費者物価指数

１６：４５ 仏・消費者信頼感指数

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計



○決算発表・新規上場など



決算発表：カネコ種<1376>，暁飯島工業<1997>，サンエー<2659>，ＡＢＣマート<2670>，ハニーズＨＤ<2792>，ＵＳＭＨ<3222>，ワールド<3612>，ライトオン<7445>，ダイセキ<9793>，天満屋ス<9846>，吉野家ＨＤ<9861>



出所：MINKABU PRESS