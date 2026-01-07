６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円６５銭前後と前日と比べて３０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円１０銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高だった。



米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が５日に発表した２５年１２月の米製造業景況感指数が低調だったことなどを背景に、ドル円相場は日本時間夕方に１５６円１７銭まで軟化する場面があった。ただ、日本の財政悪化懸念が依然として根強いことから海外市場では円買い・ドル売りの動きが一服。２５年１２月のドイツ消費物価指数（ＣＰＩ）速報値が市場予想を下回ったことが分かると、ユーロ売り・ドル買いが流入するとともに対円でもドル買いが優勢となった。米長期金利が上昇したこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１５６円７５銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８９ドル前後と前日と比べて０．００３０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS