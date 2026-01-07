2026年首都圏中学2月入試まであと1カ月余り。どの学校のどの入試が人気を集めているか。また、狙い目の入試はどれなのか。模擬試験で受験生が選んだ志望先の状況を基に、東京と神奈川で行われる26年入試の最終動向を見ていく。今回は男子校編である。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）

減少傾向に転じた男子受験生

2月にどの入試を受けるか、併願校選びは慎重に行いたい。今回は主に10月と11月に実施された四模試の志望者動向から、2026年入試の行方を考える。男子受験生の1月入試については、こちらをご覧いただきたい。

10月中に実施された四模試の受験者数合計は、対前年同期比で、全体では0.3％増とほぼ同水準となっている。うち男子は0.2％減で女子は0.8％増となった。模試ごとに男子受験生の様子を見ていくと、首都圏模試（11日実施）が唯一2.4％の増加で、中堅・中位校人気が26年も衰えないことをうかがわせた。一方、サピックス（19日実施）は1.7％減で、難関校離れがじわじわと進む様子がうかがえる。四谷大塚（4日実施）の男子は1.1％減、日能研（5日実施）は同0.4％減と、上位・中堅上位校はやや弱含みなのかもしれない。

同じく11月の受験者数合計は、全体では2.1％減に転じた。うち男子は2.9％減で女子は1.4％減となり、いずれの模試でも男子は減少した。サピックス（9日実施）の男子は5.1％減で、難関校離れがさらに進んでいる。同じ日に実施された首都圏模試は2％減とまだ減り方は穏やかで、中堅・中位校志望者数の底堅さを感じる。日能研（2日実施）と四谷大塚（16日実施）の男子は0.7％減と4％減で、神奈川と東京の志望動向の違いを反映している部分があるかもしれない。

今回は2月入試の男子校受験生が対象となる。四模試合計の志望者数の増減は10月と11月模試による。この合計が30人に満たないような入試回については、変動幅が大きいため、原則として増減の傾向を示すにとどめる。なお、前年同期比での増減がそのまま実際の倍率に跳ね返るわけではない。あくまでも勢いを示すものとして考えたい。

入試の難易度については、四谷大塚「合不合Aライン80偏差値」でランク分けした。難関はAランク（65以上）、上位はBランク（60〜64）、中堅上位はCランク（55〜59）、中堅はDランク（50〜54）、中位はE・Fランク（45〜49・44〜40）、そしてGランク（30台）である。各入試回は入試日［入試名］の形で記した。25年受験者数・実倍率（受験者数÷合格者数）も併記した。

2月は東京と神奈川の一般入試が解禁される。出張入試では、Dランクの函館ラサール（北海道函館市）が3日[2次東京]（21人・1.5倍）を行う。197人・1.5倍だった［1次東京］に比べて志望者数も少なく上下が激しいが、26年も1倍台半ばの競争状況となりそうだ。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）