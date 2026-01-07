中国のSNS・小紅書（RED）に3日、「日本のコンビニのレシートは捨てちゃだめ！！」との投稿があり、反響を呼んだ。

投稿者の女性はその理由を「レシートにドリンクが無料になるクーポンが付いている」からと説明し、実際にセブン-イレブンの店舗で、レシートに付いた「1本無料クーポン」と600ミリリットルのペットボトル入りドリンク1本を引き換える様子を撮影した動画を投稿した。 画像は小紅書より



この投稿に、中国のネットユーザーからは「うわっ！気付かなかったよ！」「日本に10回行ったことあるけど、知らなかった（泣）」「え！？去年行った時、1カ月毎日（コンビニで）水を買っていた私は何？」「無知だと損をする」「これってずっとやってるの？。全然気付かなかった」「ありがとう。2月に日本に行く。この投稿を見られてラッキーだった」といった声が多数上がった。

また、「セブン-イレブンではクーポンが出る時は音で知らせてくれるから注意しておくといい。私はいつもはレシートは受け取らないけど、クーポンが出た時は必ずもらうようにしてる」「期間限定だよ。（レシートをもらった）当日は交換できなくて、普通は数日後から交換できるようになる。旅行の場合は日本滞在中に受け取れるとは限らないよ」などと説明するコメントも寄せられている。

このほか、「たまにレシートくれないことがあるんだけど？」とのコメントには、「そう。私も東南アジア系の店員が何も言わずにレシートをくれなかったことが何度もある」「こっちが外国人だと店員が渡さずに捨てちゃうことがあるね」「それほかのコンビニじゃない？。セブン-イレブンはほとんどセルフレジだからレシートは機械から出てくるよ」といった返信が付いている。（翻訳・編集/北田）