Âç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÁ°ÅÄÍø²ÈÌò¡¦ÂçÅì½Ù²ð¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î´§¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀÐÀî¡¦¶âÂô½ä¤ë¡¡Ìòºî¤ê¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÅì½Ù²ð¤¬¡¢¤¢¤¹8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ønews¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å4¡§50¡Á7¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂçÅì½Ù²ð¤ÎÈ¯¸«¡ª¤Æ¤¯¤Æ¤¯³Ø¡×¤Ç½é¤á¤Æ´ØÀ¾¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÀÐÀî¡¦¶âÂô¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥ª¡¼¥é¡½¥µ¥¤¥º¤Î°áÁõ¤¬»÷¹ç¤¦¡ª¾Ð´é¤ÎÂçÅì½Ù²ð
¡¡Ëè½µÌÚÍËÆü¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂçÅì½Ù²ð¤ÎÈ¯¸«¡ª¤Æ¤¯¤Æ¤¯³Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦ºæ»Ô½Ð¿È¤ÎÂçÅì¤¬´ØÀ¾¤Î³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿ÃÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¦¤ó¤Á¤¯¤ä¡¢¤Þ¤ÀÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ç¯ÌÀ¤±1²óÌÜ¤È¤¤¤¦¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½é¤á¤Æ´ØÀ¾¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¡£ÉñÂæ¤Ï¶âÂô¡£¶âÂô¾ë¤ä·óÏ»±à¤Ê¤É¡¢¡È²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ì¾À×¤Î¿ô¡¹¤ò½ä¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿NHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¡¢²Ã²ìÈÍ¼ç¡¦Á°ÅÄÍø²È¤òÇ®±é¤¹¤ëÂçÅì¡£Á°ÅÄÍø²È¤¬°¦¤·¤¿¶âÂô¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¶âÂô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´ØÀ¾¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡½¡½¥í¥±¤Ç¶âÂô¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¶âÂô¤Ã¤Æ¡¢´ØÀ¾¤«¤é2»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°ÅÄ²È¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¶âÂô¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï¹ñÉð¾¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡È¤½¤ÎÃÏ¤òÅý¼£¤·¤Æ¤¤¤ë¡É´¶¤¸¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÁ°ÅÄ²È¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
·óÏ»±à¤Ï¡Ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£É÷¤Î²»¡¢¿å¤Î¤»¤»¤é¤®¡¢ÁðÌÚ¤¬¤æ¤ì¤ë²»¤À¤Ã¤¿¤ê¡ÄËÜÅö¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¡¢Á°ÅÄ²È¤¬²¿Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÈÈþ¤Î¾ÝÄ§¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£ÈÍ¼ç¤¬200Ç¯¶á¤¯ÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ªÄí¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ã¤Æ¡Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç!?¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸Þ´¶¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¡¢ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¡Ä¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡¢È¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÁ°¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¿Í¤Ã¤Æ¡¢¡Èº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬ºÇ¶¯¤ä¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÌ¤âÆü¤ËÆü¤Ëµ»½Ñ¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤Æ¡Öº£¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¤Á¤À¤±¤ì¤É¡¢°µÅÝÅª¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢·óÏ»±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¶âÇóºî¤ê¤ÎÂÎ¸³¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¹¤´¤¤µ»½Ñ¤Ç¤¹¤è¡£µ¡³£¤Ç²¿ÅÙ¤â¥×¥ì¥¹¤·¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ê¶âÇó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤³¤ì¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¤Ã¤Æ¡¢¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶âÇóºî¤ê¤Ï¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯Á°ÅÄ²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹ñÆâ¤Î99¡ó¤â¤Î¶âÇó¤¬¶âÂô¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄÍø²È¤Ï¶â´ªÄê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡È»º¶È¤Ç¶âÂô¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£»º¶È¤Î´ðÈ×¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¸½Âå¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿¦¿Í¤Î¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ëÊª¤òºî¤ê¾¦Çä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£Á°ÅÄ²È¤Ï¤½¤ó¤ÊÅÚÃÏ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íø²È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë·ðÌó²È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ÃÑÉ¤ÏÁ´ÌÌ¤Ë¶âÇó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤óÃå¤Æ¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤°Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÏÃ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÂçÅì¤µ¤ó¤ÈÁ°ÅÄÍø²È¡¢À¸¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤Ç¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡È°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¥¬¥Ã¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¡É¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Á°ÅÄÍø²È¤Î¿ÍÊÁ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤Þ¤¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ë¡¢Áä¤ÇÌ¾¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤½¤Î¸å¡¢Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿¤È¤¤ËÁ°ÅÄÍø²È¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤«²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¶â´ªÄê¤·¤ÆÀáÌó¤·¤Æ¡¢Ê³Æ®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÁ´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á°ÅÄ²È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÈË±É¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤âÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡ÊÍø²È¤ÎºÊ¡Ë¤Þ¤Ä¤Ë¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤ª¶â¤ò»È¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÀáÀ©¤·¤Æ¡£»Å¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Ù¤¨¤Æ¡£Íø²È¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËÍ¤Ï°ìËÜÁä¤ä¤Ê¡Ä¤È¡£Àï¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ò¤ó¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¶âÂô¥í¥±¤Ï¡¢Âç²Ï¤Ç¤ÎÌòºî¤ê¤ËÀ¸¤«¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ªº£²ó¡¢¼ýÏ¿°Ê³°¤Ç¤â¶âÂô¤ò¤Ö¤é¤Ö¤é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á¬Åò¤ÎÈÖÆ¬¤µ¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¶âÂô¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡ÊÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ë¶âÂô¤Î¾ðÊó¡¢Á°ÅÄ²È¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÏÁ°ÅÄ²È¤È¶¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¤Ê¡×¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤Æ¤¯¤Æ¤¯³Ø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ1Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¸«¤Æ¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤â¡¢¶áµ¦·÷¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡ÖÂçÅì·¯¤ä¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Ï¶âÂô¤Ë¹Ô¤±¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ´¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤ì¤Ð¤È¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á°ÅÄÍø²È¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤Æ¡¢°¦ÃÎ¤¢¤¿¤ê¤«¤éÎÎÅÚ¤ò¹¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÂçÅì¤â´ØÀ¾¤«¤é¡¢ÎÎÅÚ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È´ØÀ¾¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤é¹Ô¤±¤ë¡É¤È¤³¤í¤ä¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ê´ØÀ¾¤Ç¤â¡ËÆàÎÉ¡¢ÏÂ²Î»³¡¢¼¢²ì¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Æ¤¯¤Æ¤¯³Ø¡×¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó½Ð²ñ¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ö¤Æ¤¯¤Æ¤¯³Ø¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¡ÈÈ¯¸«¡É¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
20Ç¯¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆËÍ¤Î°ìÈÖ¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸Þ´¶¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤òµâ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¸Þ´¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤ÎÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤È¡£º£²ó¤Î¶âÂô¥í¥±¤Çµû»Ô¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢µù»Õ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡ÖÊÂ¤ó¤Àµû¤òÇã¤¦¡×¾ìÌÌ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¤¡¢¡Ê¥í¥±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡¢¥í¥±¤ÇÁ°¹Ô¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤È¤«¡£¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤Èº£¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ê»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ë¡ÖÆü¾ï¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
