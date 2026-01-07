”全国高校サッカー応援マネ”池端杏慈、『サンデー』表紙に初登場 18歳の透明感あふれるグラビア
俳優の池端杏慈（18）が、7日発売の『週刊サンデー』6号（小学館）に初登場し、表紙＆巻頭グラビアを飾っている。
【写真】透明感たっぷりな応援グラフを披露した池端杏慈
池端は、2007年9月8日生まれの高校3年生。東京都出身。『第25回ニコラモデルオーディション』にてグランプリを獲得し、2 年半にわたって、雑誌『ニコラ』の専属モデルを務めた。22年放送のTBS日曜劇場『オールドルーキー』でテレビドラマ初出演。同年12月公開の映画『かがみの孤城』にて声優として映画初出演。24年11月15日公開の映画『矢野くんの普通の日々』にて実写映画初出演・初ヒロインを務めた。12月には映画『白の花実』に穂乃川栞役で出演するなど、映画・ドラマへの出演が続いている。
また、“新人俳優の登竜門”ともいわれる結婚情報誌『ゼクシィ』の15代目CMガールも務め、昨年12月28日に開幕した『第104回全国高校サッカー選手権大会』の21代目応援マネージャーに決定している。
同誌では、オフ感満載の部屋着姿から、現役高校生として制服姿も披露。等身大で透明感あふれるキュートな表情を見せている。
