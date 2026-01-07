ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。会見の主な一問一答は以下の通り。

“Hello everyone, my name is Kazuma Okamoto. Thank you very much for this opportunity. I am very happy to join the Blue Jays. I will work hard every day and do my best for the team. Thank you for your support. Nice to meet you. Go Blue Jays!”（皆さん、こんにちは。私は岡本和真と申します。この度の機会をいただき、誠にありがとうございます。ブルージェイズに入団でき、とてもうれしく思っています。日々努力を重ね、チームのために全力を尽くします。応援よろしくお願いします。ブルージェイズ、頑張れ！）

――ポスティングされてから契約が決まるまで約1カ月、どんな気持ちだったか。

「初めての経験でしたし、凄く、こういう待っている間は、いろいろな気持ちがあったんですけども、ボラス・コーポレーションはじめ、スコット（ボラス氏）をはじめ、皆さんが動いてくれていたので僕は自分のやるべきことに集中して待っていました」

――ブルージェイズに決めた理由は。

「凄く街がいいところで、何より強く、世界一になれる、そういうチームだと思いますし、だから選びました。それと僕の娘に、30球団のロゴを見せた時に、一番最初に『これがかわいい』と言って選んだのがブルージェイズでした」

――自分はどんな選手なのか。守備位置はどこを望んでいるか。

「僕は体が丈夫なところと、バッティングが得意なところと、3つのポジション（一、三塁、外野）をどこのポジションでも守れる準備はしてきていますし、いろんなところを守るというのは僕自身好きなので、すごく楽しみです」

――どういう役割を果たせると思っているか。

「僕自身、その日その日のベストを出して、チームに貢献できるようにしたいと思っています」

――なぜNPBからMLBへの挑戦を決めたのか。

「ずっとこのMLBでプレーしたいと思っていましたし、（巨人では）日本一になれなかったんですけど、次は世界一になりたくて、来ました」

――ブルージェイズの選手か、元選手と話したことは。

「（巨人時代の）チームメートに山口俊さんがいて、その方とチームメートだった時に話しましたし、でも基本的には鈴木誠也さんだったり、吉田正尚さんだったり、菅野（智之）さんたちとたくさん話をさせてもらいました」

――WBCに参加するつもりか。

「僕はそのユニホームを着て戦いたい気持ちは凄くありますし、凄く光栄なことなので、準備はしています」

――背番号7はどう選んだのか。

「ずっとプロに入って、付けたかった背番号でしたし、憧れの背番号だったので。あと僕にとってのラッキーナンバーでもあるので、選ばせてもらいました」

――去年のワールドシリーズを見ての感想は。

「去年ワールドシリーズを見ていた時は、まさか自分がトロントに来るとは思っていなかったので、本当に野球のいちファンとして、凄く熱くて感動する試合でした」

――鈴木誠也選手、吉田正尚選手はMLBとNPBの違いをどう話したか。

「やっぱりパワー、スピード、そういう部分は違うと聞きましたし、それは僕も映像、試合を見て、そういうふうに思います」

――元同僚のジャスティン・スモークは彼より岡本選手の方がパワーがあると話していた。どうMLBでそれを出すのか。

「トレーニングももちろんしっかりしますし、自分が成長するために毎日取り組みますし、いろいろなことの中でもしっかり頑張りたいと思います。あと、スモークがファーストをやってくれたときは凄く投げやすかったです」

――シュナイダー監督と面会したか。会ったのならどんな話をしたか。

「Zoomで話させていただいて、テレビでも見ていましたし、すごく見た目とは違って、すごく優しい方だな、と感じました。（テレビでは）顔が怖そう、でも優しい、すごく（笑）」

――WBCに参加するとのこと。キャンプでの適応の難しさは。

「それは凄く思います」

――それでも参加を希望する理由は。

「やっぱり昔から日本代表のユニホームを着るというのは、ずっと持ち続けてプレーしてきたので。僕の意思としては、ですけど。まだ出ると決まってはいないので。オファーをちゃんと、そういった話はまだこれからなのかな、と思います」

――世界一を目指したいということだが、1年目の成績目標は。

「カナダ、トロントに世界一を持って帰ってくるために、僕は毎日、自分のできることを精いっぱい、すべてを出し切ってプレーしたいと思っています」

――ブルージェイズ打線では長打を求められているか、つなぎを担うと思うか。

「本当に学ぶことはたくさんあると思いますし、自分のバッティングスタイルとブルージェイズの一員として僕が自分の打撃を勉強しながら、改善するところは改善して、そういう部分はしっかりやっていきたいと思います」

――巨人で長嶋茂雄さん、原辰徳さんから受け継いだ三塁へのこだわりは。

「しっかり、ジャイアンツの時は凄くそれを感じて守っていましたし、ただどこ、というのではなくて、その日、僕の与えられた役割の中でそれにすべてを出し切りたいなと思っています」

――青色のユニホームは初めてか。着てみて感想は。

「初めて青を身にまとっていますし、自分では姿が見えていないんですけど、世界一似合っているんじゃないかなと思います」

――ファンに何と呼ばれたいと思っているか。

「スコットにはビック・オークといわれています。日本ではビッグ・ベイビーだったり、若大将だったり、たくさん呼んでいただいていましたけど、カズって呼んでいただければいいかなと思います」