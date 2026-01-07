手越祐也、自己流ダイエット術明かす「太る自分がありえない」
歌手・タレントの手越祐也が7日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（後9：00）に出演。自身が行っているという手越流のダイエット術を語る。
【写真】ピンク髪も！おなじみのポーズを見せる手越祐也
今回は「正月太りを解消する方法」をテーマに2時間スペシャル。前半ブロックは玉木宏、岡崎紗絵、岡部大（ハナコ）、キンタロー。、中岡創一（ロッチ）、後半ブロックは手越祐也、かなで（３時のヒロイン）、紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）をゲストに迎えて、日本人のおよそ９割以上が経験したことがあると言われる正月太りをラクに解消する方法を、『ホンマでっか！？TV』がほこる評論家軍団が解説する。
まずは、「12週間、食事前に水を飲むだけでダイエット効果が44％高くなる」という説から。加齢医学評論家の岡本宗史によると「食事前に500mlの水を飲むだけで、12週間でやせる」そうで、その方法で「２kgやせるのは簡単」だという。水を飲めば、そもそもの満腹感が出るだけでなく、体の中で水を温めようとしてカロリー消費が大きく増えるんだとか。他にも、「おでこをたたくだけで食欲が低下する」という驚きの説も飛び出すが、その理由とは。
さらにゲストの手越祐也が、自身が行っているという手越流のダイエット術を語る。10代の頃に体重が増えてから体重管理を学んだという手越は、今や「太る自分がありえない」と言うほどまでになっているが、そのシンプルでストイックな考え方とは。
