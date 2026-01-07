２０２６年２月６日のミラノ・コルティナ五輪の開幕まで、６日で１カ月となった。スノーボード男子ハーフパイプでは、五輪２連覇を狙う平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ、Ｗ杯３季連続種目別王者の平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ、昨年の世界選手権銅メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が絶好調。１９７２年札幌五輪ノルディックスキー・ジャンプの日の丸飛行隊以来、日本史上２度目の五輪表彰台独占に期待がかかる。

５４年前に列島を沸かせた大偉業が再び起こるかもしれない。昨年１２月に中国で行われたＷ杯開幕戦。平野歩、平野流、戸塚が表彰台を独占し、五輪シーズン最高のスタートを切った。昨シーズンではＷ杯第２戦（米国）で同じ３人が、同時にメダルを獲得。日本勢が世界に圧倒的な強さを示しており、１９７２年札幌五輪の日の丸飛行隊以来、日本史上２度目の五輪表彰台独占が現実味を帯びてきている。

安定感も抜群だ。“五輪前哨戦”となった２５年世界選手権では平野歩が肋骨（ろっこつ）の骨折で欠場したが、平野流が２位、戸塚が３位を堅守した。直近２シーズンのＷ杯で見ると、７戦（３選手が出場しなかった２６年１月の第３戦を除く）中５戦で２人以上が表彰台に立っており、３人のいずれか１人は必ず３位以上。全員が大崩れしたことはなく、“メダル獲得確率”は１００％を記録している。

表彰式の待ち時間。おなじみとなった３人は、目を合わせて笑いながら「なんか見たことあるね。いつもこの３人だね」と声をそろえているという。１カ月後に迫った夢舞台でも戸塚は同じ会話を予感しており「五輪でも言っているんじゃないですかね（笑）。本当にあり得るし、そうなるんじゃないかな」と自信を漂わせた。

１９９８年生まれの平野歩と、２００１〜２年生まれで同世代の平野流と戸塚。岐阜・高鷲スノーパークなど国内のゲレンデで幼少期から顔を合わせ、それぞれが１０代から代表入りした。１４年ソチ五輪でメダルを獲得した平野歩を追いかけるように、戸塚が１８年平昌五輪から、平野流が２２年北京五輪から出場。戸塚は１０位、平野流は１２位と不完全燃焼で終わったが、悔しさをバネに４年間で成長し、平野流はＷ杯３季連続で種目別制覇中、戸塚は２季連続総合２位と、絶対王者・平野歩に迫る実力を付けてきている。

３人共通の大技は斜め軸で縦３回転、横４回転するトリプルコーク１４４０。平野歩が世界で初成功させて北京五輪を制した技だが、４年が経過した今では、身につけなければ戦えない技になった。ミラノ・コルティナ五輪ではこの大技を標準装備に、プラスアルファでトリックを組み込む“超・大技合戦”になる。

平野流は異なる二つのスタンスからトリプルコークを２連続で繰り出すコンボを、戸塚はスイッチバック（逆スタンスで背中側に回る技）や、ダブルコーク１６２０など横回転を増やした技を予定。平野歩は「大会で出していないトリックがある。まだ技名は言えない」と語り、五輪連覇に向けて世界を驚かせる隠し球を用意している。

すでに３人とも全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が定める派遣推薦基準を満たしており、五輪出場は確実。１月にはＷ杯２大会が行われるが、順位は重要視せずに技の最終確認として使う予定だ。平野歩は「自分の限界値を超えれば結果は付いてくる」と冷静に見据えれば、戸塚は「一個一個の技の精度を上げていけばかなわないこともない」、平野流は「守って勝てないのが悔しい。攻め攻めでいきたい」と気合十分だ。１カ月後に迫ったミラノ・コルティナ五輪。日本人がイタリアの祭典を席巻する。（デイリースポーツ・谷 凌弥）

◆平野歩夢（ひらの・あゆむ）１９９８年１１月２９日、新潟県出身。１５歳で初出場した１４年ソチ五輪では、冬季五輪日本選手で最年少表彰台となる銀メダルを獲得した。１８年平昌五輪も２位。２２年北京五輪では、同種目日本勢初の金メダルを獲得した。２１年東京五輪にはスケートボード・パークで出場。２４年３月に結婚を発表し、２５年１２月に第１子誕生を明かした。新潟・開志国際高、日大出。１６５センチ。

◆平野流佳（ひらの・るか）２００２年３月１２日、大阪市出身。２０１９年の世界ジュニア選手権優勝。２０年にスイス・ローザンヌで行われたユース五輪で優勝した。五輪は２２年北京大会で初出場し、予選は３位突破。決勝は１２位だった。Ｗ杯では、２２〜２３年シーズンから３季連続で種目別王者を獲得中。２５年世界選手権は銀メダル。１６６センチ。６７キロ。

◆戸塚優斗（とつか・ゆうと）２００１年９月２７日、横浜市出身。３歳からスノーボードを始め、小学３年からハーフパイプに取り組む。１７年に全日本選手権で優勝。初出場の１８年平昌五輪は１１位で、２２年北京五輪は１０位だった。世界選手権は２１年大会を制し、２５年大会は銅メダル。神奈川・光明学園相模原高、日体大卒。ヨネックス所属。１６９センチ、６４キロ。