すぐ使いたいモノをぶら下げておくツール。「あれ、どこいった？」をなくす
家を出る前に鍵を探す、バッグの中でイヤホンを見失う、カードケースがポケットの奥で引っかかる…。こうした数秒のつまづきが、じわじわと日常のテンポを狂わせますよね。
「Magtico3.0」は、そんな「些細な時間のロス」に着目したミニマルな接続ツールです。
この小さな小さなガジェットの秘密に迫ります。
超強力磁石でピタッ。空間の有効活用で小物整理できる
「Magtico3.0」の見た目はとにかくミニマルで、驚くほど戦略的です。
心臓部には強力な磁石が採用され、例えば鉄製の扉にくっつけておくといった利用も可能。玄関を出る前の「アレ、持ったっけ？」という不安とは無縁の生活が送れます。
鍵もポーチも「パチン」と吸いつくようにもう一方に接続。次の瞬間にはバッグやズボンへの外付けが完了します。頻繁に取り出すものをわずか1秒で着脱できるこの便利さ、ぜひ体験してみてください。
ミニの耐荷重は約2.2kg、ワイドは約3.2kg
EDC（Everyday Carry）ツールとしての信頼性は、その素材選びに表れます。「Magtico3.0」は、用途に応じて最適な素材を使い分けています。
・【ミニタイプ】：素材に強靭で耐久性のあるチタンを採用。日常的に使う鍵や紛失防止タグなど、軽量なアイテムの管理に最適で耐荷重は約2.2kg
・【ワイドタイプ】：軽量かつタフなアルミ合金製。耐荷重は約3.2kg
【ミニ】、【ワイド】ともに強力磁石は内蔵されているため、長期間の使用で接着剤が劣化し、磁石が外れてしまうといったこともありません。
その信頼性から、キャンプでLEDランタンを吊るしたり、小型のダッチオーブン（※）を一時的に保持したりといった、少しハードなシーンにも対応可能です。
※火にかかっている状態での使用はできません。
磁石は本体内蔵で落下リスクなし
このモデルは、ユーザーの声に応えて進化した第3世代です。
形状はポケットの中でも引っかからない流線フォルムへと進化。リング部分には、あえて磁力の効きづらい亜鉛合金を採用し、意図しない吸着を防ぐ工夫も施されています。
家の鍵やカードケース、ケーブル整理にも
「Magtico3.0」は2つのサイズ展開により、ツールの組み合わせが自由自在に広がります。
・【ミニに最適】：家の鍵、カードケース、紛失防止タグ
・【ワイドに最適】：マルチツール、アウトドアギア、少し大きめのガジェットポーチ
・【応用例】：デスク周りのケーブル整理、ガレージでのツール管理
キーリングのないガジェットも、市販のポーチなどを活用すればシステムの一部として連結できます。
また、複数持ちこそ、使い方の妙。これまで点在していた持ち物が、「磁力」という名の線で整い始めます。散らかった時間に秩序が戻るような、心地よい感覚を体験いただきたいです。
日常使いからアウトドアまで、多彩な活躍が期待できるコネクターの詳細は以下よりチェックしてみてください。
