²¬ËÜ¡¢Â¼¾å¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡¡º£µ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ²¦Áè¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£22Ç¯¤ËÎáÏÂ½é¤Î»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£Â¼¾å¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Ë3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢2ÅÙ¤ÎÂÇÅÀ²¦¡¢²¬ËÜ¤Ïµð¿Í»þÂå¤Ë3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢2ÅÙ¤ÎÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤ËËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¤¬ÂÇÅÀ²¦¡¢25Ç¯¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¤¬ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯°Ê¹ß¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Ï²¬ËÜ¤ÈÂ¼¾å¤Î2¿Í¤¬ÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Î²¬ËÜ¡¢Â¼¾å¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£ºòµ¨ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤ÎÆó´§²¦¤Îº´Æ£¤¬É®Æ¬¤À¤í¤¦¡£º´Æ£¤Ïºòµ¨¹¤¤¹Ã»Ò±àµå¾ì¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é40ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£ÂÇÅÀ¤â12µåÃÄ¤ÇÍ£°ì100ÂÇÅÀ¤òÄ¶¤¨¡¢102ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¶áËÜ¸÷»Ê¡¢ÃæÌîÂóÌ´¤È¤¤¤Ã¤¿¾å°Ì¤òÂÇ¤ÄÁª¼ê¤ÏËèÇ¯°ÂÄê¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢É¬Á³Åª¤ËÂÇÅÀ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡¢ºòµ¨¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¿ô¤Ï¸«¹þ¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡º´Æ£¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤â¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤½¤¦¤À¡£¿¹²¼¤Ïºòµ¨23ËÜÎÝÂÇ¡¢89ÂÇÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âº´Æ£¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤Î¿ô»ú¡£¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢¹¥Ä´¤ÎÇÈ¤òÂç¤¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î¿ô¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¸Î¾ã¤Ç93»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¸õÊä¤Î°ì¿Í¤À¡£ËÒ¤Ïºòµ¨16ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤Ï¤Ê¤Á¡¢23Ç¯¤Ë103ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢24Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´ÖËèÇ¯70ÂÇÅÀ°Ê¾å¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±³ØÇ¯¤Îº´Æ£¡¢Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¿¹²¼¤È¤â¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡º´Æ£¡¢ËÒ¤ÈÆ±³ØÇ¯¤ÎºÙÀîÀ®Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºÙÀî¤Ï¹¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç20ËÜÎÝÂÇ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£ºòµ¨¤Ï¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢20ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ÆËÜÎÝÂÇÎÌ»º¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£
¡¡Èà¤é°Ê³°¤Ë¤â¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÃæ¤«¤éËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ²¦Áè¤¤¤Ë´é¤ò½Ð¤¹Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£º£µ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇÅÀ²¦¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢§ 2020Ç¯°Ê¹ß¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦
¡ãËÜÎÝÂÇ²¦¡ä
20Ç¯¡¡31ËÜ¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë
21Ç¯¡¡39ËÜ¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë¡¢Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
22Ç¯¡¡56ËÜ¡¡Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
23Ç¯¡¡41ËÜ¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë
24Ç¯¡¡33ËÜ¡¡Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
25Ç¯¡¡40ËÜ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡ãÂÇÅÀ²¦¡ä
20Ç¯¡¡97ÂÇÅÀ¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë
21Ç¯¡¡113ÂÇÅÀ¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë
22Ç¯¡¡134ÂÇÅÀ¡¡Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
23Ç¯¡¡103ÂÇÅÀ¡¡ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë
24Ç¯¡¡86ÂÇÅÀ¡¡Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
25Ç¯¡¡102ÂÇÅÀ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë