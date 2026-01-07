Image: Nut Vasinyont/Shutterstock.com

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2019年1月7日「1月7日深夜、『自動運転の電車』がJR山手線を走ったらしい」という記事を掲載しました。

終電後にJR東日本が山手線で、電車の自動運転の導入に向けた走行試験を行なったという出来事です。

当時はテスラを筆頭に「自動運転」という言葉が世界を席巻し始めた頃。そんな中で、東京の大動脈とも言える山手線が「ボタン一つで動き出した」というしらせに「SF映画のような未来がついに！」と興奮した人も多かったはず。

でも約7年経った今、山手線が完全に無人化したかというと、答えはまだ「NO」。同路線は2022年に、営業列車（乗客を乗せた状態）での自動運転実証実験には成功していますが、本格的な無人運転の導入はこれから。JR東日本は、2035年を目標に、運転士が乗車しない自動運転システムの実現を目指しています。

「乗り物の運転、どの程度自動化するべきなのか？」というのは、今も答えの出ない難しいテーマです。

ただひとつ言えるのは、2019年には実験的だったものが今では「現実の計画」として着実に前に進んでいるということ。

2030年代、私たちは「運転しない電車」に乗るのが当たり前になっているのかもしれません。

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

今日の記事：1月7日深夜、｢自動運転の電車｣がJR山手線を走ったらしい 掲載日：2019年1月7日 著者：小暮ひさのり

山手線も自動運転へ？

NHKニュースによると7日の深夜、JR東日本が山手線で、電車の自動運転の導入に向けた走行試験を行なったとのこと。

試験にはJR東日本が開発を進めているATO（自動列車運転装置）を備えた｢E235系｣車両を利用。大崎駅を出発して、1周34.5キロの山手線を2周したそうですよ。今回は試験なので運転士が立ち会いましたけど、｢出発ボタン｣を押したあとは、マスター・コントローラーやブレーキの運転操作はなし。速度調整や各駅の停車は自動で行なわれました。

今回の試験では、乗り心地やダイヤが乱れた場合に回復できるのか？などが確認され、現在は技術的な課題を検証する段階みたいですね。もちろん踏切がある以上は、今後安全面などもかなり慎重に検討されることでしょう。自動車でもさんざん問題になってますけど、乗り物の運転をどの程度自動化して良いものか？は、現代社会・テクノロジーにおいての課題の一つですね。

この試験の背景にはJRの人手不足問題もあるようですし、交通手段としての理想を言えば、全部オートメーション化されたSFチックな電車がいいのでしょう。

でも、運転士さんに憧れて、｢白い手袋｣を求めた少年時代、『電車でGO！！』にハマった青年時代がある僕としては、それはそれで寂しさも…うーん。う〜ん……。

Source: NHKニュース

