【上下GU】でこんなにオシャレ！ 40・50代が真似したい「サマ見え冬コーデ」

つい毎日同じようなスタイルになりがち……。そんなミドル世代のために、周りと差がつくサマ見え冬コーデを紹介。今回は【GU（ジーユー）】スタッフさんのレイヤードスタイルや、ワントーンコーデをピックアップしました。大人に似合う上品な着こなしなので、ぜひ真似してみて。

ブルーの差し色で清潔感のある大人コーデに

華やかなケーブル編みのニットブルゾン × フレアスカートの女性らしい着こなし。重たく見えがちな黒やグレーでまとめたときには、爽やかなブルーの差し色が抜け感をプラスしてくれます。 レザー調のバッグとシューズで上品に仕上げるのも、きれいめに見せるポイント。

ワントーンでまとめた上級者感のある冬コーデ

冬ムードが加速するホワイト系のワントーンコーデ。存在感のあるケーブル編みのセーターなら、ワントーンの野暮ったさを払拭できそうです。かっちりとしたセンタープレス入りのパンツを合わせれば、大人顔に引き寄せられるかも。差し色として、トレンドカラーである赤やブラウンのバッグを合わせるのもおすすめ。

