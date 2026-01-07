うらやましくなってしまう位に仲良しの2匹の猫。「ルル」ちゃんはお互いにペロペロしたいのに、「シェリー」ちゃんの愛が強すぎてペロペロする隙をもらえないという超・ラブラブっぷり！

幸せそうな2匹には2,000以上の「いいね」が。コメントでは「仲間に入りたい案件」「愛おしい」「微笑ましく拝見しました」の声が届いています。

【動画：お互いのことが大好きな２匹のネコ→毛づくろいをしようとしたら…あまりにも尊い『ラブラブな日常』】

うらやましくなるほどの仲の良さ

Xアカウント『シェリー＊ルル＊ラグドール』に投稿されたのは、「シェリー」ちゃんと「ルル」ちゃんが仲良くお互いの身体をペロペロとなめあう姿。

シェリーちゃんがルルちゃんをムギュっと抱きしめて、やさしくペロペロ。ルルちゃんはシェリーちゃんの腕の中で気持ち良さそうにしていたとか。

ルルちゃんもお返しにシェリーちゃんをなめようとしたといいます。シェリーちゃんを押し倒して、なめてあげようとしたそうですが……

シェリーちゃんはそうはさせず、抱きしめ直してルルちゃんを激しくペロペロとしたとか。ルルちゃんはシェリーちゃんの勢いには勝てず、されるがままにペロペロしてもらっていたそう。

お互いのことを大好きな気持ちが伝わってくる2匹のペロペロ。投稿を見た人たちからは「『ルルちゃんもぺよぺよやるのー』て感じが愛おしいですね」「どっちも甘えたよ～」といったコメントが寄せられていました。

いつもラブラブな2匹

シェリーちゃんとルルちゃんの普段の様子はというと……

お昼寝するときも一緒だそう。背中合わせで眠っている姿はとってもリラックスしていたといいます。大好き同士くっついていると安心できるのかな？

時にはピッタリ息の合った姿を見せてくれることもあるとか。このシンクロっぷり、超仲良しだからこそかも！

猫用コタツの中でも一緒なのだそう。暖かいコタツの中がますますホカホカになりそうなラブラブっぷりです。

うらやましくなるほど仲の良いシェリーちゃんとルルちゃん。もっと見たいという人はぜひXアカウント『シェリー＊ルル＊ラグドール』をフォローしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「シェリー＊ルル＊ラグドール」(@cherie00410)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。