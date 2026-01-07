ストックしとこーーーッ！！【業務スーパー】マニアがチェックした「新商品」に注目

大容量・珍しい商品が並ぶ【業務スーパー】。コスパが良く、愛用している人も多いのではないでしょうか。今回は、業スーマニアがおすすめする「新商品」をご紹介します。あると助かる調味料や、調理が簡単なお惣菜を集めたのでお買い物の参考にしてみてください。

寒い季節に助かる「キムチつゆ」

業スーマニアの@arimama_chanさんが「大容量でいろいろアレンジができる」と激推しするのがこちらの「濃縮つゆ キムチ」です。1195g入りの濃縮つゆで、好みの濃さに薄めて使えるのが特徴。つゆというよりも、とろっとしたタレのような感じなのでそのままキムチチャーハン・豚キムチなどの味付けに使ったり、スンドゥブ・キムチ鍋といった鍋物のだしにしたりといろいろな使い方ができそう。マイルドな辛さとのことなので、試してみてはいかがでしょう。

コスパ最強「国産金目鯛のアクアパッツァ」

冷蔵庫にストックしておくと便利な機能パウチタイプのお惣菜シリーズから、国産金目鯛を丸々1匹使った「アクアパッツァ」が登場。あさりも入っていて、かなり本格的なクオリティ。調理方法は湯煎もしくは、お皿に出してレンジで温めるだけなので、とっても簡単です。@arimama_chanさんいわく「アレンジしてパスタにする」のもおすすめとのこと。ホームパーティやおもてなし料理にも使えそうです。

アレンジもできる「カレーソース」

@smile39loveloveさんのイチオシは、「つけて食べるカレーディップ」です。チューブタイプのカレーソースで、ナゲット・ポテト・フライなどをつけて食べるのがおすすめ。ほかにも、食パンに塗ってトーストすればカレーパン風になったり、ごはんにかけてお手軽カレー風に食べたりと、アレンジが自由自在。いつものパン・おかずにプラスするだけで、違った味わいを楽しめるのがうれしいポイントです。

これも業スーで買えるの！？「本格韓国麺」

@arimama_chanさんが「本格的な味わい」と絶賛するこちらは、麺を茹でてお湯で割ったスープと合わせるだけで食べられる「韓国ソルロンタン麺」と「韓国キムチチゲ麺」です。麺は韓国ならではの冷麺のような感じで「もちっとツルッとした食感」だとか。1からスープを作るのは大変ですが、お湯で割るだけでできるので忙しいときのランチや夕食に最適。お肉や卵・野菜など好みの具材をトッピングするのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@arimama_chan様、@smile39lovelove様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A