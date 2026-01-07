Çº¤ó¤À°ÜÀÒ¡Ö³°¤ÎÀ¤³¦¤âÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÎÐ¢ª¿å¿§¤Ø¡Ä¸ý¤Ë¤·¤¿°ãÏÂ´¶¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï1·î6Æü¡¢2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤éÀîºê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿DFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤Ï¡¢¿å¿§¤Î¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡¡»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¡¢Í½»»µ¬ÌÏ¤¬·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤¤ÅìµþV¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢J1»ÄÎ±¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¼éÈ÷¤ÎÍ×¤¬¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é°é¤Ã¤¿°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò½Ð¤¿¡£¡Ö°ÜÀÒ¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎÉ¤¤´¶¤¸¤ËÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡Ë½éÆü¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÅ¤«¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½éÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇº¤ó¤À¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£³°¤ÎÀ¤³¦¤âÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡Ä¡Ä¡£Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥×¥í¤Ç5¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î67ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤â¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È3°Ì¤È¤Ê¤ë1»î¹çÊ¿¶Ñ1.5ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£·ø¼é¤¬ÆÃÄ¹¤À¤Ã¤¿ÅìµþV¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ã«¸ý¤Ë¤Ï·ø¼é¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£Ã«¸ý¼«¿È¤â¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀäÂÐ¤ËÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼éÈ÷¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£²¿»î¹ç¤«¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ºÅÀ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾¯¤··Ú¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤«¤éËÍ¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼éÈ÷¤ÎºÆ·ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤¿Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤È¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö18»î¹ç¤Ç»î¹ç¿ô°Ê²¼¡Ê¤Î¼ºÅÀ¿ô¡Ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ê¿¶Ñ¼ºÅÀ¤ò1.0°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÀ³Î¤Ê¿ô»ú¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Àîºê¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·Å·ÃÏ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë