大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）で９場所ぶりに幕内へ返り咲いた朝乃山（３１）＝高砂＝が６日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じた。大関だった２１年に新型コロナウイルス感染対策のガイドライン違反で６場所連続出場停止を受け、２４年名古屋場所では左膝を大けがして３場所連続の全休。三段目転落から２度の幕内復帰は史上初だ。一時は引退も頭をよぎった元大関は「不屈」の闘志で年内の三役復帰を目指し、「もう一回優勝」と完全復活を誓った。（取材・構成＝山田 豊）

＊ ＊ ＊ ＊

１１日の初場所初日を控え、朝乃山は６日、出稽古に訪れた横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝と部屋で相撲を取った。三段目転落からの幕内復帰２度は史上初だが年明けから表情は明るい。「再入幕なので頑張りたい。今年はまず三役復帰を目指す。そして、来年には大関に挑戦できればいい」

何度も心が折れそうな中、支えになったのが大相撲愛。２４年名古屋場所の一山本戦で左膝前十字靱帯（じんたい）断裂などの大けがをし、即手術となった。大関だった２１年の６場所連続出場停止から、一時小結まで番付を戻していたが、またも関取の座を失った。

「元々、けがをしにくい体だったが３０歳を超えて大事な膝を大けがした。正直、（現役を）あきらめるくらい追い込まれた。でも、気付いたのは相撲が好きだなということだった。何より大相撲に未練があり、けがを理由に引退したくなかった」

幕下だった翌２５年初場所で、出場の可能性も模索したが三段目転落を覚悟で同３月の春場所まで患部の回復を優先させた。

「医師に復帰は早くて（２５年）３月頃と言われており、初場所ではリスクがあった。年を重ねて、失敗はできなかった。大事を取って５月の夏場所まで遅らせる考えもあったが、腹をくくって春場所で出た」

６場所連続出場停止と同じ三段目から再出発。幕下以下がつける黒まわし姿での全勝Ｖを決めた。

「（出場停止の）２１年は自分の過ちだけど、今回は大きなけがから戻ってきたので、違いましたね。黒まわしは入門時を含めて３回目だけど、相撲を取れる喜びがあったので、全然苦ではなかった」

当初の目標だった２５年九州場所での幕内復帰からは１場所だけ遅れたが、新たな思いも芽生えた。

「前より声援はより一層大きくなった。師匠の高砂親方（元関脇・朝赤龍）、地元・富山の後援会ら協力してくれた人たちのおかげで、心が折れなかった。１人の力では戻れなかったことに気付かされた」

休場中に横綱・照ノ富士（現・伊勢ケ浜親方）、大関・貴景勝（現・湊川親方）が引退。一方で、大の里が横綱、安青錦（２１）＝安治川＝が新大関になるなど勢力図は大きく変わった。

「顔ぶれがだいぶ変わった。大の里も安青錦も対戦したことがない。３１歳だけど（昨年１１月で）４１歳の玉鷲関（片男波）と比べるとまだまだ。若々しさを出したい。早く横綱、大関と戦える幕内後半に戻りたい」

平幕だった１９年夏場所で初優勝し、トランプ米大統領から土俵上で表彰もされた。苦難を経て７年ぶりの優勝への思いを問われ、大きく息を吐いた。

「もう一回優勝したいですね…。僕だけでなく応援してくれた人皆がそう思ってくれるはず。（２１年８月に６４歳で逝去した）父（石橋靖さん）に報告したいし、親方に恩返ししたい」

幕内復帰を知らせる昨年１２月２２日の番付発表時には「これがラストチャンス」と不退転の決意。いよいよ勝負の２６年が始まる。

取材後記 朝乃山に２６年の抱負を書いてもらおうと色紙を差し出した。しばらく考え込み、「１文字じゃなくてもいいですか？」と悩んだ末に、力強く「不屈」と記してくれた。その理由は「自分自身がとても我慢強くなったし、何より相撲が好きだと気がついた。その思いを忘れないように『不屈』にした」。手術後は左膝が思うように動かせず、「脳ではすり足をしようとしているのに全く動かない。自分の足ではないみたいだった」という。懸命にリハビリをこなす中、「４０歳まで幕内でやることも目標の一つ」と新たな夢も出てきた。砂にまみれても、はい上がる姿こそが朝乃山の真骨頂。元大関の復活ストーリーは大相撲ファンの夢でもある。

◆朝乃山 広暉（あさのやま・ひろき）本名・石橋広暉。１９９４年３月１日、富山市生まれ。３１歳。小４から相撲を始め富山商から近大に。１６年春場所に高砂部屋から初土俵。１７年春場所の新十両を機に本名の石橋から朝乃山に改名。同年秋、新入幕。１９年夏場所で幕内初優勝し、２０年春場所後、大関昇進。得意は押し、右四つ、寄り。１８８センチ、１７０キロ。