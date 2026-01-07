¥È¥é¥ó¥×»á¾Î»¿¡¢À¯Å¨¤ËÊóÉüÁÊ¤¨¡¡ÊÆµÄ²ñ½±·â5Ç¯¤Ç»Ù»ý¼Ô¤é
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û2021Ç¯1·î¤ÎÊÆµÄ²ñ½±·â»ö·ï¤«¤é5Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿6Æü¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎµÄ²ñµÄ»öÆ²¤ò°ì»þÀêµò¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤¬»ö·ï¸½¾ì¤òÊâ¤¯¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¦¥ª¡¼¥¯¡×¤òºÅ¤·¤¿¡£2´üÌÜ½¢Ç¤¸å¡¢»ö·ï¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¤Û¤ÜÁ´°÷¤Ë²¸¼Ï¤ä¸º·º¤òÍ¿¤¨¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ò²þ¤á¤Æ¾Î»¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀÀµµÁ¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Æ±»á¤ÎÀ¯Å¨¤é¤Ø¤ÎÊóÉü¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡È©´¨¤¤É÷¤¬¿á¤¯ÆÞÅ·¤ÎÃæ¡¢É´¿Í°Ê¾å¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤Ï²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Åö»þ½¸²ñ¤ò³«¤¡ÖµÄ²ñ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤¾¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Á°¤Î¹¾ì¤Ë½¸·ë¡£USA¥³¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éµÄ²ñµÄ»öÆ²Á°¤Þ¤ÇÎý¤êÊâ¤¡¢·Ù´±¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»Ù»ý¼Ô¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²¸¼Ï¤Ç½Ð½ê¤·¤¿¶Ë±¦ÁÈ¿¥¥×¥é¥¦¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥¿¥ê¥ª»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¼Õ°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÀµµÁ¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Í³¤ÏË¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£Åö»þ²¼±¡µÄÄ¹¤À¤Ã¤¿ÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¤Î½ÅÄÃ¥Ú¥í¥·»á¤é¤òµó¤²¡¢ÂáÊá¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µÄ²ñ½±·â»ö·ï¤Ï20Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÇÔËÌ¤·¤¿·ë²Ì¤òÊ¤¤½¤¦¤È»Ù»ý¼Ô¤é¤¬µÄ²ñµÄ»öÆ²¤ËÍðÆþ¤·¤¿¡£